Sinner prvým talianskym víťazom mužskej dvojhry

„Chcel by som Carlosovi zablahoželať k výbornému turnaju a poďakovať mu, že je takým hráčom akým je. Skvele spolu vychádzame mimo kurtu, obaja máme tie najlepšie tímy. Je to výnimočné vyhrať Wimbledon pred očami mojich rodičov i brata. Špeciálne mu ďakujem, že prišiel, aj vďaka tomu, že tento víkend neboli na programe žiadne preteky F1. Bolo náročné stráviť finálovú prehru z Paríža, bol som emočne unavený. Pokračoval som však v tvrdej práci a preto teraz držím v rukách túto cennú trofej. Posledný gem som zvládol na jednotku, pomohol som si dobrým servisom a dokázal som si udržať pevné nervy. Som rád, že som sa stal členom All England Clubu, moja kariéra sa však ešte nekončí. Dnes sa mi splnil sen. Ďakujem môjmu tímu, ktorý má veľkú zásluhu na tom, že som sa tenisovo zlepšil a dozrel som aj ako človek," uviedol Sinner v slávnostnom príhovore.



Alcaraz uznal kvality Taliana. „Je ťažké prehrať finále. ale musím zablahoželať Jannikovi k zisku prvého wimbledonského titulu, Zaslúžiš si túto trofej. Predvádzal si tu skvelý tenis, gratulácia patrí aj tvojmu tímu a celej rodine. Je skvelé, že mimo kurtu máme spolu skvelý vzťah a na dvorci ma nútiš, aby som sa každý deň zlepšoval. Postup do finále si cením. Na začiatku sezóny som sa trochu trápil, ale potom som si začal viac užívať tenis, našiel som opäť pozitívnu energiu. Veľkú zásluhu má na tom moja rodina. Rád sa sem vrátim, veď Wimbledon je zrejme najkrajší turnaj na svete. Cítim sa tu ako doma. Chcel by som sa poďakovať španielskemu kráľovi za podporu, je to pre mňa česť, že ste sem prileteli a povzbudzovali ma."

muži - dvojhra - finále:



Jannik Sinner (Tal.-1) - Carlos Alcaraz (Šp.-2) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4

Londýn 13. júla (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner prvýkrát v kariére triumfoval na grandslamovom Wimbledone. Vo finále mužskej dvojhry zdolal v pozícii turnajovej jednotky druhého nasadeného obhajcu titulu Španiela Carlosa Alcaraza 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Na tráve All England Clubu mu prekazil víťazný hetrik. Sinner získal celkovo svoju štvrtú grandslamovú trofej.V januári vyhral druhýkrát za sebou Australian Open, vlani nenašiel premožiteľa ani na US Open. V nedeľu sa stal historicky prvým talianskym šampiónom vo wimbledonskom singli. Jeho krajan Matteo Berrettini v roku 2021 v rozhodujúcom súboji neuspel rovnako ako vlani Jasmine Paoliniová. Sinner odplatil Alcarazovi finálovú prehru z Roland Garros a skorigoval vzájomnú bilanciu na 5:8. Vďaka triumfu zinkasuje prémiu 3 milióny libier (približne 3,5 milióna eur) pred zdanením.Do rebríčka ATP si pripíše 2000 bodov a v jeho pondelňajšom vydaní si upevní post lídra. Alcaraz nevyužil šancu na zisk šiesteho titulu z podujatí veľkej štvorky a prvýkrát ťahal v grandslamovom finále za kratší koniec. Dvakrát vyhral Wimbledon i Roland Garros (2024, 2025), prvú trofej vybojoval v roku 2022 na US Open a následne sa stal najmladšou svetovou jednotkou.V úvode zápasu si obaja finalisti suverénne držali podanie. Za stavu 2:2 viedol Alcaraz pri svojom servise 40:15, no Sinner následne získal štyri fiftíny za sebou a Španiela brejkol. Alcaraz sa však otriasol, od stavu 2:4 uhral štyri gemy v sérii a prvý set sa stal jeho korisťou. Pri druhom setbale dokázal zareagovať na Sinnerov drvivý forhend, „vyškriabať" loptičku a vrátiť ju do odkrytej súperovej časti dvorca.Talian rýchlo zabudol na nevydarenú koncovku úvodného dejstva. Hneď na začiatku druhého aj vďaka kvalitným returnom prelomil podanie Alcaraza a po potvrdení brejku sa ujal vedenia 2:0. V ďalších minútach si dokázal udržať servis a vyrovnal stav setov na 1:1. Sinner v týchto fázach zápasu ťažil zo skvelého pohybu, vo výmenách sa mohol oprieť najmä o svoj bekhend, ktorým dostával Alcaraza pod tlak.Na začiatku tretieho setu nevyužil Sinner dva brejkbaly, v koncovke dejstva však slávil úspech. Za stavu 4:4 sa po víťaznom forhende dostal k brejkbalu a ten premenil vďaka úspešnému voleju. Zisk setu spečatil pri vlastnom servise, pomohol si aj v poradí siedmym esom. Sinner bol na koni, vo štvrtom sete za stavu 1:1 vďaka dvom víťazným bekhendom opäť získal Alcarazov servis a duel už dotiahol do víťazného konca. V desiatom geme premenil druhý mečbal a ukončil päťzápasovú sériu prehier so Španielom.