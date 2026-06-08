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Sinner sa na klinike v Miláne podrobí vyšetreniam

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Taliansky tenista Jannik Sinner máva divákom pri jeho odchode z kurtu po prehre s Argentínčanom Juanom Manuelom Cerundolom v 2. kole dvojhry mužov na grandslamovom tenisovom turnaji Roland Garros v Paríži 28. mája 2026. Foto: TASR/AP

Líder svetového rebríčka ATP bol v treťom sete zápasu s Argentínčanom Juanom Manuelom Cerundolom gem od víťazstva, keď viedol 5:1, no napokon prehral 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

Autor TASR
Miláno 8. júna (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner sa na klinike San Raffaele v Miláne podrobí lekárskym vyšetreniam, ktoré by mali určiť príčinu jeho zdravotných problémov v 2. kole grandslamového turnaja Roland Garros v Paríži.

Líder svetového rebríčka ATP bol v treťom sete zápasu s Argentínčanom Juanom Manuelom Cerundolom gem od víťazstva, keď viedol 5:1, no napokon prehral 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6. Sinnerovi prišlo nevoľno, dostal závraty a nepomohla mu ani zdravotná prestávka.

Po vyšetreniach by mal v stredu začať s prípravou na Wimbledon, na ktorom bude obhajovať titul, informovala o tom Gazzetta dello Sport. Už minulý týždeň absolvoval Sinner sériu testov v zariadení futbalového klubu Juventus Turín.
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