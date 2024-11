Sinner sa priblížil k semifinále: Bol to ťažký zápas

turnaj majstrov - skupina Ilieho Nastaseho:



Jannik Sinner (Tal.-1) - Taylor Fritz (USA-5) 6:4, 6:4

Turín 13. novembra (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner uspel aj vo svojom druhom vystúpení na turnaji majstrov v Turíne. V skupine Ilieho Nastaseho zdolal v pozícii nasadenej jednotky päťku "" Američana Taylora Fritza 6:4, 6:4 a priblížil sa k postupu do semifinále.Na domácej pôde nadviazal na triumf nad Fritzom z finále US Open, keď v oboch setoch brejkol svojho súpera za stavu 5:4. V úvodnom zápase na turnaji zvíťazil nad Austrálčanom Alexom de Minaurom 2:0 a v záverečnom súboji s Rusom Daniilom Medvedevom mu na postup do semifinále stačí získať set." uviedol Sinner podľa agentúry DPA.