Sinner sa stal prvým finalistom turnaja ATP vo Viedni

Taliansky tenista Jannik Sinner. Foto: TASR/AP

Jannik Sinner (Tal.-1) - Alex de Minaur (Austr.-3) 6:3, 6:4.

Autor TASR
Viedeň 25. októbra (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal prvým finalistom dvojhry na turnaji ATP vo Viedni. V semifinále zvíťazil v pozícii nasadenej jednotky nad trojkou „pavúka" Austrálčanom Alexom de Minaurom 6:3, 6:4.



dvojhra - semifinále:

Jannik Sinner (Tal.-1) - Alex de Minaur (Austr.-3) 6:3, 6:4
