Sinner sa stal prvým finalistom turnaja ATP vo Viedni
Jannik Sinner (Tal.-1) - Alex de Minaur (Austr.-3) 6:3, 6:4.
Autor TASR
Viedeň 25. októbra (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal prvým finalistom dvojhry na turnaji ATP vo Viedni. V semifinále zvíťazil v pozícii nasadenej jednotky nad trojkou „pavúka" Austrálčanom Alexom de Minaurom 6:3, 6:4.
dvojhra - semifinále:
Jannik Sinner (Tal.-1) - Alex de Minaur (Austr.-3) 6:3, 6:4
