Sinner sa stal prvým finalistom turnaja ATP Masters 1000 v Monte Carle

Autor TASR
Monte Carlo 11. apríla (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal prvým finalistom dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Monte Carle. V semifinále zdolal v pozícii nasadenej dvojky trojku „pavúka" Nemca Alexandra Zvereva 6:1, 6:4. V dueli o titul nastúpi v nedeľu proti víťazovi súboja medzi najvyššie nasadeným Španielom Carlosom Alcarazom a domácim Monačanom Valentinom Vacherotom.
dvojhra - semifinále:
Jannik Sinner (Tal.-2) - Alexander Zverev (Nem.-3) 6:1, 6:4
