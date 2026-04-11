Sinner sa stal prvým finalistom turnaja ATP Masters 1000 v Monte Carle

Na snímke Jannik Sinner. Foto: TASR/AP

Monte Carlo 11. apríla (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal prvým finalistom dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Monte Carle. V semifinále zdolal v pozícii nasadenej dvojky trojku „pavúka" Nemca Alexandra Zvereva 6:1, 6:4. V dueli o titul nastúpi v nedeľu proti víťazovi súboja medzi najvyššie nasadeným Španielom Carlosom Alcarazom a domácim Monačanom Valentinom Vacherotom.



dvojhra - semifinále:

Jannik Sinner (Tal.-2) - Alexander Zverev (Nem.-3) 6:1, 6:4
