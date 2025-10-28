Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sinner sa zmieril s tým, že rok 2025 nezakončí ako svetová jednotka

Na snímke Jannik Sinner. Foto: TASR/AP

Sinner triumfoval na Australian Open a vo Wimbledone, Alcaraz na Roland Garros a na US Open.

Autor TASR
Paríž 28. októbra (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner sa podľa vlastných slov zmieril s tým, že rok 2025 nezakončí ako svetová jednotka. V rebríčku ATP figuruje na druhom mieste so stratou 840 bodov na svojho veľkého rivala Španiela Carlosa Alcaraza. Obaja v tejto sezóne ovládli grandslamové turnaje.

Sinner triumfoval na Australian Open a vo Wimbledone, Alcaraz na Roland Garros a na US Open. „Úprimne poviem, že je nemožné, aby som tento rok zakončil ako svetová jednotka. Carlos už pozíciu lídra nepustí, všetko má vo svojich rukách. Mojim cieľom je vrátiť sa na vrchol svetového rebríčka v roku 2026," uviedol Sinner pre AFP počas turnaja Masters 1000 v Paríži. Taliana čaká v novembri obhajoba 1000 bodov za triumf na turnaji majstrov v Turíne.
