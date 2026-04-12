Sinner si cení monacký titul na antuke: Rebríček je druhoradý
Talian vyhral titul na podujatí v Monaku premiérovo a primát vzal obhajcovi.
Autor TASR
Monte Carlo 12. apríla (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner vyhral v nedeľnom finále antukového turnaja ATP 1000 v Monte Carle nad Španielom Carlosom Alcarazom v dvoch setoch 7:6 (5), 6:3. Dvadsaťštyriročný hráč sa tak dostane v pondelkovom vydaní svetového rebríčka na prvé miesto, odkiaľ zosadí práve Alcaraza.
Alcaraz vzal Sinnerovi hneď prvé podanie, no v treťom geme ho nepotvrdil. Od stavu 2:2 si obaja servis držali, zvládli početné zhody a Španiela tak čakal prvý tajbrejk na turnaji. Sinnerovi vyšiel lepšie ako v treťom kole proti Tomášovi Macháčovi a za stavu 6:4 využil druhý setbal pri podaní svojho súpera.
Hneď v úvode druhého dejstva sa dostal Alcaraz ku dvom brejkbalom. Tie nevyužil, no podanie zobral Sinnerovi za stavu 1:1. Dobre rozohraný set však začal strácať v deviatom geme, keď si vzal Sinner podanie späť a vyrovnal na 3:3. Alcaraz si neudržal ani ďalší servis, v poslednom geme uhral len jeden fiftín a Sinner využil prvý mečbal.
Talian vyhral titul na podujatí v Monaku premiérovo a primát vzal obhajcovi. "Neviem, kde začať, chceli sme tu uhrať čo najviac zápasov a mať čo najlepšiu spätnú väzbu pred ďalšími veľkými turnajmi. Dnešný zápas bol náročný v náročných poveternostných podmienkach. Som šťastný, že som vyhral titul na antuke, nevíťazím na tomto povrchu často. Rebríček je druhoradý,“ povedal Sinner, pre ktorého je to druhý titul na antuke, pre ATP.
Alcaraz vzal Sinnerovi hneď prvé podanie, no v treťom geme ho nepotvrdil. Od stavu 2:2 si obaja servis držali, zvládli početné zhody a Španiela tak čakal prvý tajbrejk na turnaji. Sinnerovi vyšiel lepšie ako v treťom kole proti Tomášovi Macháčovi a za stavu 6:4 využil druhý setbal pri podaní svojho súpera.
Hneď v úvode druhého dejstva sa dostal Alcaraz ku dvom brejkbalom. Tie nevyužil, no podanie zobral Sinnerovi za stavu 1:1. Dobre rozohraný set však začal strácať v deviatom geme, keď si vzal Sinner podanie späť a vyrovnal na 3:3. Alcaraz si neudržal ani ďalší servis, v poslednom geme uhral len jeden fiftín a Sinner využil prvý mečbal.
Talian vyhral titul na podujatí v Monaku premiérovo a primát vzal obhajcovi. "Neviem, kde začať, chceli sme tu uhrať čo najviac zápasov a mať čo najlepšiu spätnú väzbu pred ďalšími veľkými turnajmi. Dnešný zápas bol náročný v náročných poveternostných podmienkach. Som šťastný, že som vyhral titul na antuke, nevíťazím na tomto povrchu často. Rebríček je druhoradý,“ povedal Sinner, pre ktorého je to druhý titul na antuke, pre ATP.
turnaj ATP v Monte Carle - výsledok:
Jannik Sinner (Tal.-2) - Carlos Alcaraz (Šp.-1) 7:6 (5), 6:3
Jannik Sinner (Tal.-2) - Carlos Alcaraz (Šp.-1) 7:6 (5), 6:3