Sinner si v 1. kole v Pekingu hladko poradil s Čiličom
Autor TASR
Peking 25. septembra (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner bez väčších komplikácií postúpil do osemfinále turnaja ATP 1000 v Pekingu. V štvrtkovom stretnutí 1. kola zdolal v pozícii nasadenej jednotky Chorváta Marina Čiliča 6:2, 6:2. V ďalšom stretnutí bude jeho súperom Francúz Terence Atmane, ktorý vyradil domáceho Čanga Č'-čena 6:4, 6:2.
Rus Karen Chačanov sa rozlúčil už v 1. kole. V pozícii nasadenej päťky podľahol Alexandreovi Mullerovi z Francúzska 6:4, 6:7 (5) a 4:6. Mullera čaká v druhom kole Fábián Marozsán z Maďarska, ten zdolal Benjamina Bonziho z Francúzska 7:6 (1) a 6:3.
dvojhra 1. kolo:
Jannik Sinner (Tal.-1) - Marin Čilič (Chorv.) 6:2, 6:2, Terence Atmane (Fr.) - Čang Č'-čen (Čína) 6:4, 6:2, Alejandro Davidovich Fokina (Šp.) - Camilo Ugo Carabelli (Arg.) 6:1, 6:3, Alexandre Muller (Fr.) - Karen Chačanov (Rus.-5) 4:6, 7:6 (5), 6:4, Fábián Marozsán (Maď.) - Benjamin Bonzi (Fr.) 7:6 (1), 6:3.
