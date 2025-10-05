< sekcia Šport
Sinner skrečoval pre zranenie, Griekspoor do osemfinále v Šanghaji
Sinner začal pociťovať bolesti vo štvrtom geme tretieho setu.
Autor TASR
Šanghaj 5. októbra (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner neobháji titul na turnaji ATP Masters 1000 v Šanghaji. V nedeľu musel pre zranenie nohy skrečovať zápas 3. kola dvojhry s Holanďanom Tallonom Griekspoorom. Druhý muž svetového rebríčka odstúpil za stavu 7:6 (3), 5:7 a 2:3 v treťom sete.
Sinner začal pociťovať bolesti vo štvrtom geme tretieho setu. Skúšal ešte pokračovať v hre, no napokon musel svoje úsilie vzdať. Griekspoora čaká v osemfinále Monačan Valentin Vacherot.
V 3. kole uspel Srb Novak Djokovič, keď ako nasadená štvorka zdolal Nemca Yannicka Hanfmanna v troch setoch 4:6, 7:5, 6:3. Jeho ďalším súperom bude Španiel Jaume Munar.
Postup do osemfinále si vybojoval aj Dán Holger Rune, ktorý si v pozícii nasadenej desiatky poradil s Ugom Humbertom z Francúzska v dvoch setoch 6:4 a 6:4. Francúz Giovanni Mpetshi Perricard vyradil piateho nasadeného Taylora Fritza z USA po setoch 6:4, 7:5.
Sinner začal pociťovať bolesti vo štvrtom geme tretieho setu. Skúšal ešte pokračovať v hre, no napokon musel svoje úsilie vzdať. Griekspoora čaká v osemfinále Monačan Valentin Vacherot.
V 3. kole uspel Srb Novak Djokovič, keď ako nasadená štvorka zdolal Nemca Yannicka Hanfmanna v troch setoch 4:6, 7:5, 6:3. Jeho ďalším súperom bude Španiel Jaume Munar.
Postup do osemfinále si vybojoval aj Dán Holger Rune, ktorý si v pozícii nasadenej desiatky poradil s Ugom Humbertom z Francúzska v dvoch setoch 6:4 a 6:4. Francúz Giovanni Mpetshi Perricard vyradil piateho nasadeného Taylora Fritza z USA po setoch 6:4, 7:5.
dvojhra - 3. kolo:
Gabriel Diallo (Kan.-31) - David Goffin (Belg.) 3:0 - Goffin skreč, Holger Rune (Dán.-10) - Ugo Humbert (Fr.-21) 6:4, 6:4, Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.-32) - Taylor Fritz (USA-5) 6:4, 7:5, Zizou Bergs (Belg.) - Francisco Cerundolo (Arg.-19) 7:6 (1), 6:3, Jaume Munar (Šp.) - Jošihito Nišioka (Jap.) 6:4, 5:7, 6:1, Valentin Vacherot (Mon.) - Tomáš Macháč (ČR-20) 6:0, 3:1 - Macháč skreč, Novak Djokovič (Srb.-4) - Yannick Hanfmann (Nem.) 4:6, 7:5, 6:3, Tallon Griekspoor (Hol.-27) - Jannik Sinner (Tal.-2) 6:7 (3), 7:5, 3:2 - Sinner skreč.
Gabriel Diallo (Kan.-31) - David Goffin (Belg.) 3:0 - Goffin skreč, Holger Rune (Dán.-10) - Ugo Humbert (Fr.-21) 6:4, 6:4, Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.-32) - Taylor Fritz (USA-5) 6:4, 7:5, Zizou Bergs (Belg.) - Francisco Cerundolo (Arg.-19) 7:6 (1), 6:3, Jaume Munar (Šp.) - Jošihito Nišioka (Jap.) 6:4, 5:7, 6:1, Valentin Vacherot (Mon.) - Tomáš Macháč (ČR-20) 6:0, 3:1 - Macháč skreč, Novak Djokovič (Srb.-4) - Yannick Hanfmann (Nem.) 4:6, 7:5, 6:3, Tallon Griekspoor (Hol.-27) - Jannik Sinner (Tal.-2) 6:7 (3), 7:5, 3:2 - Sinner skreč.