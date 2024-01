muži - dvojhra - finále:



Jannik Sinner (Tal.-4) - Daniil Medvedev (Rus.-3) 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3

Melbourne 28. januára (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner triumfoval v mužskej dvojhre na Australian Open a získal prvý grandslamový titul v kariére. Vo finále zvíťazil v pozícii turnajovej štvorky nad tretím nasadeným Rusom Daniilom Medvedevom 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Stal sa tak historicky prvým talianskym singlovým šampiónom v Melbourne.Dvadsaťdvaročný Sinner, ktorý v semifinále vyradil najvyššie nasadeného obhajcu titulu Srba Novaka Djokoviča, uspel hneď vo svojom prvom grandslamovom finále. Z turnaja si odnáša prémiu 3,15 milióna austrálskych dolárov a 2000 bodov do svetového rebríčka ATP. Doposiaľ posledným talianskym grandslamovým víťazom vo dvojhre bol v roku 1976 Adriano Panatta, ktorý zdvihol nad hlavu trofej na Roland Garros. Pre Medvedeva to bolo už tretie neúspešné finále na Australian Open. Vo februári 2021 prehral s Djokovičom a v roku 2022 so Španielom Rafaelom Nadalom v zápase, v ktorom tiež viedol 2:0 na sety.Talian stratil na ceste do finále iba jediný set, v rozhodujúcom súboji o titul však ťahal dlho za kratší koniec. Medvedev v prvom sete dvakrát prelomil Sinnerovo podanie a získal ho vo svoj prospech. Rus zahrával údery tesne nad sieťou, výborne returnoval.Aj druhé dejstvo bolo v réžii Medvedeva. Vo štvrtom i šiestom geme zobral Sinnerovi servis a vybudoval si náskok 5:1. V ďalších minútach Talian s novými loptičkami zlepšil hru, znížil na 3:5 a v deviatom geme mal k dispozícii brejkbal. Medvedev však ukázal mentálnu silu, získal tri fiftíny za sebou a i druhý set sa stal jeho korisťou.V treťom sete si obaja aktéri suverénne držali svoj servis až do stavu 5:4 pre Sinnera. V desiatom geme viedol Talian na returne 30:0 a hoci Medvedev vyrovnal na 30:30, koncovka patrila Sinnerovi. Po nevynútenej chybe Medvedeva využil hneď prvý setbal. Vlaňajší víťaz turnaja Masters 1000 v Toronte začal mať navrch v dlhých výmenách, v ktorých dokázal Rusa zatlačiť do defenzívy.Vo štvrtom sete Sinner pokračoval v zlepšenom výkone a za stavu 2:1 sa dostal k dvom brejkbalom. Medvedev ich však odvrátil a v siedmom geme mal možnosť získať súperov servis, no Talian zahral v dôležitom momente eso, čo ho výrazne povzbudilo. V desiatom geme Medvedeva brejkol a vynútil si rozhodujúce dejstvo.V aréne Roda Lavera sa postupne začalo prejavovať, že Medvedev strávil na tohtoročnom Australian Open na kurte o šesť hodín viac ako Sinner. Talian v šiestom geme po víťaznom forhende Medvedeva brejkol a šancu dosiahnuť životný úspech už z rúk nepustil. Za stavu 5:3 premenil po víťaznom forhendovom longlajne hneď prvý mečbal a skorigoval vzájomnú bilanciu s Medvedevom na 4:6. Rusa zdolal štvrtýkrát za sebou, vlani získal jeho skalp vo finále podujatí ATP v Pekingu a vo Viedni i na turnaji majstrov v Turíne.uviedol Sinner v slávnostnom príhovore po prevzatí trofeje z rúk Američana Jima Couriera, dvojnásobného víťaza turnaja.Medvedev priznal, že Sinner zvíťazil zaslúžene.