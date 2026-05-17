Sinner triumfoval v Ríme, vyhral šiesty turnaj ATP Masters za sebou
Autor TASR,aktualizované
Rím 16. mája (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal prvýkrát v kariére víťazom antukového turnaja ATP Masters 1000 v Ríme. Líder svetového rebríčka a najvyššie nasadený hráč zdolal v nedeľnom finále dvojhry dvadsaťtrojku „pavúka“ Nóra Caspera Ruuda za 105 minút 6:4, 6:4. Sinner skompletizoval tzv. kariérový zlatý Masters, teda vyhral všetkých deväť turnajov série Masters 1000, ktoré sú v súčasnosti v kalendári. Pred ním sa to podarilo len Srbovi Novakovi Djokovičovi.
Dvadsaťštyriročný Sinner triumfoval na šiestom podujatí Masters za sebou, čo dokázal ako prvý hráč v histórii. Sériu odštartoval vlani na jeseň v Paríži, v tomto roku nenašiel premožiteľa v Indian Wells, Miami, Monte Carle, Madride a ani v talianskej metropole. Zároveň sa stal prvým talianskym víťazom rímskeho turnaja od triumfu Adriana Panattu v roku 1976. Vlani mu k úspechu chýbal posledný krok, vo finále nestačil na Španiela Carlosa Alcaraza.
Ruud v úvode finálového súboja ukazoval, že mu antuka sedí a môže byť pre domáceho favorita tvrdým orieškom. Vo Foro Italico viedol po brejku v druhom geme 2:0. Koncovka však patrila Sinnerovi, ktorý otočil z 3:4 na 6:4, pričom set zakončil čistou hrou. Na začiatku druhého setu Talian zlomil súperovo podanie a potom si kontroloval náskok. Zvládol aj maratónsky ôsmy gem s viacerými dlhými výmenami. Sinner aj druhý set zakončil čistou hrou, keď v desiatom geme premenil hneď prvý mečbal a mohol sa tešiť z historického úspechu. Na celom turnaji stratil len jeden set.
„Je to neuveriteľné. Je to už 50 rokov, čo naposledy triumfoval v Ríme taliansky tenista. Dokázal som v tejto sezóne vyhrať päť turnajov série Masters, teraz aj prvýkrát v Ríme, za čo som šťastný. Dnes to nebol najlepší tenis z oboch strán, bolo tam veľa nervozity. Mám za sebou neuveriteľné mesiace, snažil som sa držať v čo najlepšej pozícii a odovzdať všetko, aj keď nie každý deň bol vydarený. Fyzicky to bolo veľmi náročné obdobie, veľká vďaka patrí môjmu fyzioterapeutovi a kondičnému trénerovi, ktorí dokázali držať moje telo v dobrom stave. Som veľmi šťastný,“ povedal v prvom pozápasovom interview Sinner, ktorý zaknihoval 29. titul na okruhu ATP. Ťahá na ňom šnúru 29 výhier, naposledy prehral 19. februára vo štvrťfinále v Dauhe s Čechom Jakubom Menšíkom. Na antuke má tento rok zatiaľ stopercentnú bilanciu 17:0. Sériu víťazných zápasov na turnajoch Masters 1000 natiahol na číslo 34.
muži - dvojhra - finále:
Jannik Sinner (Tal.-1) - Casper Ruud (Nór.-23) 6:4, 6:4
