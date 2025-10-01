< sekcia Šport
Sinner víťazom turnaja ATP v Pekingu, vo finále nedal šancu Tienovi
Sinner nadviazal na svoj triumf v čínskej metropole spred dvoch rokov.
Autor TASR
Peking 1. októbra (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal druhýkrát v kariére víťazom turnaja ATP 500 v Pekingu. Najvyššie nasadený hráč si v stredajšom finále dvojhry poradil s nenasadeným Američanom Learnerom Tienom za 74 minút 6:2, 6:2.
Sinner nadviazal na svoj triumf v čínskej metropole spred dvoch rokov. Celkovo vybojoval 21. titul na hlavnom profesionálnom okruhu, tretí v tomto roku po prvenstvách na Australian Open a vo Wimbledone. Devätnásťročný Tien si na svoj prvý singlový titul na okruhu ATP musí ešte počkať.
dvojhra - finále:
Jannik Sinner (Tal.-1) - Learner Tien (USA) 6:2, 6:2
