Nedela 2. november 2025
Sinner vyhral turnaj ATP v Paríži a bude opäť svetovou jednotkou

Na snímke tenista Jannik Sinner. Foto: TASR/AP

Sinner získal v nedeľu celkovo 24. singlový titul na hlavnom profesionálnom okruhu a stále má šancu zakončiť rok na mužskom tróne.

Autor TASR
Paríž 2. novembra (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal víťazom turnaja ATP Masters 1000 v Paríži a bude opäť svetovou jednotkou. Vo finále dvojhry zvíťazil v pozícii nasadenej dvojky nad deviatkou „pavúka" Kanaďanom Felixom Augerom-Aliassimeom 6:4, 7:6 (4). V pondelok vystrieda na čele rebríčka Španiela Carlosa Alcaraza, ktorý vypadol už v 2. kole s Britom Cameronom Norriem.

Sinner získal v nedeľu celkovo 24. singlový titul na hlavnom profesionálnom okruhu a stále má šancu zakončiť rok na mužskom tróne. Čaká ho však obhajoba 1000 bodov za vlaňajší triumf na turnaji majstrov v Turíne. V prvom sete proti Augerovi Aliassimeovi profitoval z brejku v úvodnom geme. V druhom dejstve si obaja hráči držali servis a tak rozhodnutie padlo v tajbrejku, v ktorom mal navrch Sinner.



dvojhra - finále:

Jannik Sinner (Tal.-2) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-9) 6:4, 7:6 (4)
