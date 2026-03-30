Pondelok 30. marec 2026
Sinner vyhral turnaj v Miami a získal „sunshine double“

Taliansky tenista Jannik Sinner pózuje s trofejou po zisku titulu v mužskej dvojhre na turnaji ATP Masters 1000 v Miami v nedeľu 29. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Miami 30. marca (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner triumfoval vo finále turnaja ATP Masters 1000 v Miami a ako prvý hráč od roku 2017 dosiahol tzv. „sunshine double“ - zisk titulu v Indian Wells a v Miami v tej istej sezóne.

Druhý hráč svetového rebríčka si v noci na pondelok poradil s Čechom Jiřím Lehečkom, ktorého zdolal v dvoch setoch dvakrát 6:4. Pre Sinnera je to druhý titul na podujatí po roku 2024. Premožiteľa nenašiel ani pred dvoma týždňami v Indian Wells, kde zdolal vo finále Rusa Daniila Medvedeva a ťahá tak dvanásťzápasovú víťaznú sériu.

Sunshine Double medzi mužmi naposledy dosiahol legendárny Roger Federer zo Švajčiarska v roku 2017. Sinnerovi sa to podarilo ako prvému bez toho, aby stratil set. Zároveň dosiahol triumf na troch podujatiach kategórie Masters 1000, keďže vlani zvíťazil aj na turnaji v Paríži.

„Je to veľmi špeciálny moment. Nemyslel som si, že sa mi to niekedy podarí, pretože uspieť v Indian Wells a tu je veľmi náročné,“ povedal. Pre Lehečku to bolo prvé finále Masters 1000v kariére. „Neprišiel som sem v dobrej forme, ale dokázal som sa vrátiť k tenisu, ktorý chcem hrať,“ uviedol.

V sobotu dosiahla „sunshine double“ aj Arina Sobolenková z Bieloruska po výhre nad domácou Coco Gauffovou. V jednej sezóne sa to podarilo mužom a ženám naraz naposledy v roku 2016, keď uspeli Srb Novak Djokovič a Viktorija Azarenková z Bieloruska.

muži - dvojhra - finále:

Jannik Sinner (Tal.-2) - Jiří Lehečka (ČR-21) 6:4, 6:4
Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: 10 otázok, ktoré preveria váš prehľad o svete

ŠUTAJ EŠTOK: Sme obeťou politického vydierania prezidenta Zelenského

VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše

OBRAZOM: Dvojnásobný prezident Slovenskej republiky oslavuje 85 rokov