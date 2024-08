Sinner vyjadril pocit úľavy, že sa vyhol dopingovému dištancu

New York 24. augusta (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner v piatok vyjadril pocit úľavy, že sa vyhol dopingovému dištancu. Prvý muž svetového rebríčka mal dvakrát pozitívny test na anabolický steroid.



Dvadsaťtriročný Talian prehovoril verejne po prvý raz, odkedy ho Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu (ITIA) tento týždeň zbavila obvinení a vyhlásila ho za nevinného. ITIA akceptovala jeho vysvetlenie, že sa clostebol dostal do jeho tela pomocou masážneho spreja, ktorý použil jeden z členov jeho tímu.



Sinner po marcovom pozitívnom teste prišiel o body a prémie, ktoré získal na turnaji ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells. Vo vzorke jeho moču totiž našli malé stopy po metabolite clostebol, ktoré patrí na zoznam nedovolených podporných prostriedkov. V medicíne sa využíva na oftalmologické a dermatologické účely. Po ôsmich dňoch mal Talian pozitívnu aj mimosúťažnú vzorku, mohol však absolvovať ďalšie turnaje na ATP Tour.



Šampión Australian Open uviedol, že niekoľkomesačný proces bol pre neho veľmi psychicky náročný a zároveň odmietol tvrdenie, že sa mu dostalo osobitého zachádzania, pre jeho vysoké postavenie v rebríčku ATP.



"Nie je to tak, že každý hráč, ktorý je pozitívne testovaný, nemusí prejsť rovnakým procesom. Neexistuje v takýchto prípadoch žiadna výnimka, odlišné zaobchádzanie, každý musí absolvovať rovnaký proces," uviedol Sinner na tlačovej konferencii pred US Open. Následne dodal, že mohol pokračovať v turnajoch bez dlhého pozastavenia činnosti, pretože jeho tím okamžite zistil, že fyzioterapeut Giacomo Naldi použil sprej s obsahom drogy na ošetrenie porezaného prsta. Zdravotnícku pomôcku mu dal tréner Umberto Ferrara.



Talian taktiež potvrdil, že s oboma ukončil spoluprácu, čo zdôvodnil stratou dôvery v nich. "Pre moju kariéru boli obaja obrovským prínosom. Pracovali sme spolu dva roky. Dokázali sme dosiahnuť neuveriteľný pokrok, ktorý mi priniesol množstvo úspechov. Teraz k nim však už necítim takú dôveru, aby som s nimi mohol ďalej spolupracovať. Jediné, čo teraz potrebujem, je mať čistý vzduch," dodal Sinner podľa agentúry AP.