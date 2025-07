Sinner zdolal Sheltona a je v semifinále mužskej dvojhry

muži - dvojhra - štvrťfinále:



Novak Djokovič (Srb.-6) - Flavio Cobolli (Tal.-22) 6:7 (6), 6:2, 7:5, 6:4,

Jannik Sinner (Tal.-1) - Ben Shelton (USA-10) 7:6 (2), 6:4, 6:4

Londýn 8. júla (TASR) - Súperom talianskeho tenistu Jannika Sinnera v semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone bude ôsmy nasadený Srb Novak Djokovič. Dvadsaťštyrinásobný grandslamový šampión zvíťazil vo štvrťfinále nad turnajovou dvadsaťdvojkou Flaviom Cobollim z Talianska v štyroch setoch 6:7 (6), 6:2, 7:5 a 6:4.Djokovičovi sa vydaril vstup do stretnutia a v prvom sete si vypracoval nádejné vedenie 5:3. V deviatom geme však prišiel o svoj servis čistou hrou a napokon prehral set v tajbrejku. Sedemnásobný wimbledonský víťaz si napravil chuť v druhej sade, v ktorej na kurte jasne dominoval a vyhral ju v pomere 6:2. Vo vyrovnanom treťom sete rozhodol za stavu 5:5 jedenásty gem, v ktorom Cobolli svojimi chybami doslova daroval 38-ročnému Srbovi podanie a následne Djokovič brejk potvrdil, keď set ukončil svojím deviatym esom. V tom štvrtom ďalej zasypával súpera delovými podaniami a čakal na jeho zaváhanie. Za stavu 4:4 mu zobral servis, keď sa Talian dopustil veľkej chyby a svoj pokus o stopbal trafil do siete. V desiatej hre sa „Nole“ pri svojom druhom mečbale nebezpečne pokĺzol a jeho noha sa dostala do škaredej pozície, ale vyviazol bez zranenia a ďalším forhendovým stopbalom si zaistil víťazstvo a postup do svojho 14. wimbledonského semifinále.Sinner zdolal v pozícii nasadenej jednotky desiatku „pavúka“ Američana Bena Sheltona 7:6 (2), 6:4, 6:4 a druhýkrát v kariére sa prebojoval do semifinále v londýnskom All England Clube. Tronásobný grandslamový víťaz ešte v utorok zrušil oficiálny tréning pre zranenie lakťa, ktoré utrpel pri páde počas osemfinálového zápasu s Bulharom Grigorom Dimitrovom. Na duel so Sheltonom však nastúpil, pričom na ruke mal ochranný rukáv. Do zápasu vstúpil koncentrovane, po veľkom boji vyhral prvý set v tajbrejku, keď za stavu 0:2 získal sedem loptičiek v rade. V druhom pokračoval v trpezlivej hre a začal chodiť častejšie na sieť. Američana trápil ľavý členok a musel si privolať fyzioterapeuta. Lídrovi svetového rebríčka sa za stavu 5:4 podarilo v desiatej hre brejknúť súpera a uchmatol pre seba aj druhý set. V tom treťom si naďalej držal svoje podanie. V deviatom geme prehrával 0:30, no nakopol sa esom, po ktorom vývoj hry otočil. Rozhodujúci bol ďalší gem, keď zlomil Sheltonov servis a slávil víťazstvo po tom, ako využil tretí mečbal.Sinner postupom do semifinále vyrovnal svoje wimbledonské maximum spred dvoch rokov.uviedol Sinner v prvom pozápasovom rozhovore.