Sinner zdolal vo finále v Indian Wells Medvedeva
Indian Wells 16. marca (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner získal svoj prvý titul v prebiehajúcej sezóne. Druhý nasadený hráč zdolal vo finále podujatia ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells Rusa Daniila Medvedeva v dvoch vyrovnaných setoch 7:6 (6) a 7:6 (4).
Štvornásobný grandslamový víťaz premiérovo uspel na podujatí v Indian Wells. V tajbrejku druhého setu prehrával už 0:4, no sériou siedmich bodov po sebe dokázal spečatiť víťazstvo nad jedenástym nasadeným Medvedevom. Ruský tenista prišiel o deväťzápasovú víťaznú šnúru, počas ktorej vyhral turnaj v Dubaji a v semifinále v Indian Wells zdolal aj lídra svetového rebríčka Carlos Alcaraz.
„Veril som a bojoval som. V tajbrejku som sa to snažil uzavrieť, lebo v treťom sete by sme zase začínali od nuly. Takže som veľmi šťastný, bol to neskutočný záver,“ uviedol Sinner, ktorý na turnaji neprehral ani jeden set.
Taliansky tenista sa zaradil k legendám Novakovi Djokovičovi a Rogerovi Federerovi, keď rovnako ako oni dokázal vyhrať všetkých šesť podujatí ATP Masters 1000 na tvrdom povrchu. „Je to skvelý úspech,“ povedal Sinner, ktorý sa už zameriava na Miami Open, druhé podujatie takzvaného „Sunshine Double“.
Medvedev povedal, že záver turnaja bol preňho „horký a sladký“ zároveň, keďže v semifinále vyradil Alcaraza, ktorý ho zdolal vo finále v Indian Wells v rokoch 2023 aj 2024. „Takže to bolo akoby som vyhral celý turnaj, ale to nie je realita. Ešte musíte odohrať finále. Mal som svoje šance, malé šance v prvom sete. A troch väčšie v tajbrejku v druhom,“ povedal.
dvojhra - finále:
Jannik Sinner (Tal.-2) - Daniil Medvedev (Rus.-11) 7:6 (6), 7:6 (4)
