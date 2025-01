Sinner zdolal vo finále Zvereva a obhájil titul

muži - dvojhra - finále:



Jannik Sinner (Tal.-1) - Alexander Zverev (Nem.-2) 6:3, 7:6 (4), 6:3

Melbourne 26. januára (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner triumfoval druhýkrát v kariére na Australian Open. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal vo finále turnajovú dvojku Nemca Alexandra Zvereva 6:3, 7:6 (4), 6:3 a získal tretí grandslamový titul. Vlani nenašiel premožiteľa ani na US Open.Sinner zinkasoval v Melbourne prémiu 3,5 milióna austrálskych dolárov pred zdanením (cca 2,1 mil. eur) a upevnil si post lídra svetového rebríčka ATP. Talian vďaka nedeľňajšiemu triumfu v aréne Roda Lavera natiahol víťaznú sériu na 21 zápasov a stal sa prvým talianskym trojnásobným grandslamovým šampiónom v singli. Vo finálových dueloch má stopercentnú bilanciu 3:0.Zverev neuspel ani v treťom finále na podujatiach veľkej štvorky. V roku 2020 prehral na US Open s Rakúšanom Dominicom Thiemom, hoci viedol 2:0 na sety. Vlani na Roland Garros podľahol v ďalšej päťsetovej dráme Španielovi Carlosovi Alcarazovi. Doposiaľ posledným nemeckým víťazom mužskej dvojhry na Australian Open bol v roku 1996 Boris Becker.Sinner hral v dueli so Zverevom maximálne koncentrovane. Na začiatku prvého setu síce nevyužil štyri brejkbaly, no za stavu 4:3 prelomil podanie Nemca a po potvrdení brejku získal úvodné dejstvo vo svoj prospech. Zverev robil v dôležitých momentoch príliš veľa nevynútených chýb, nevychádzali mu ani nábehy na sieť.V druhom sete si obaja hráči dlho suverénne vyhrávali svoje podania. Za stavu 5:4 viedol Zverev pri servise Sinnera 5:4, no Talian potom uhral štyri fiftíny v sérii, vyrovnal na 5:5 a vynútil si tajbrejk. V ňom bola kľúčová výmená za stavu 4:4, v ktorej vďaka "prasiatku" slávil úspech Sinner.Talian bol na koni, v treťom sete za stavu 3:2 Zvereva brejkol a zápas už dotiahol do úspešného konca. V deviatom geme premenil po skvelom lobe hneď prvý mečbal a skorigoval vzájomnú bilanciu so Zverevom na 3:4. Súpera počas celého stretnutia nepustil ani k jedinému brejkbalu. V Melbourne Parku nadviazal na triumf nad Nemcom z vlaňajšieho podujatia Masters 1000 v Cincinnati.Počas slávnostného ceremoniálu vyzdvihol výkony Zvereva a poďakoval svojmu tímu.Zverev uznal, že Sinner bol na dvorci lepší hráč.