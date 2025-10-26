< sekcia Šport
Sinner získal titul vo Viedni, vo finále zdolal Zvereva
Pre najvyššie nasadeného hráča na turnaji je to 22. titul na okruhu ATP.
Autor TASR
Viedeň 26. októbra (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner vyhral titul vo Viedni. V nedeľnom finále si poradil s Nemcom Alexandrom Zverevom v troch setoch 3:6, 6:3, 7:5. Pre najvyššie nasadeného hráča na turnaji je to 22. titul na okruhu ATP.
výsledok - finále:
Jannik Sinner (Tal.-1) - Alexander Zverev (Nem.-2) 3:6, 6:3, 7:5
