Sinner zostal na čele rebríčka ATP, slovenskou jednotkou je Molčan
Dvadsaťosemročný slovenský tenista sa na turnaji kategórie 500 v Mníchove dostal z kvalifikácie až medzi elitnú štvoricu.
Autor TASR
Londýn 20. apríla (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner zostal na čele svetového rebríčka ATP. Svoj náskok na druhého Španiela Carlosa Alcaraza zvýšil na 390 bodov. Novou slovenskou singlovou jednotkou sa stal Alex Molčan, po semifinálovej účasti v Mníchove poskočil o 59 pozícii na 107. priečku.
Dvadsaťosemročný slovenský tenista sa na turnaji kategórie 500 v Mníchove dostal z kvalifikácie až medzi elitnú štvoricu. Tam už bol nad jeho sily neskorší víťaz celého podujatia Ben Shelton. Pre Molčana je to najlepšie rebríčkové umiestnenie od júla 2023, keď figuroval na 81. mieste.
V pozícii najvyššie postaveného Slováka vystriedal Lukáša Kleina, ktorý je v aktuálnej edícii na 160. priečke.
rebríček ATP k 20. aprílu:
1. (1.) Jannik Sinner (Tal.) 13.350 b., 2. (2.) Carlos Alcaraz (Šp.) 12.960, 3. (3.) Alexander Zverev (Nem.) 5255, 4. (4.) Novak Djokovič (Srb.) 4710, 5. (5.) Felix Auger-Aliassime (Kan.) 4100, 6. (6.) Ben Shelton 4070, 7. (8.) Taylor Fritz (obaja USA) 3870, 8. (7.) Alex de Minaur (Aust.) 3845, 9. (9.) Lorenzo Musetti (Tal.) 3715, 10. Daniil Medvedev (Rus.) 3560,... 107. (166.) Alex MOLČAN 601, 160. (158.) Lukáš KLEIN 386, 339. (341.) Norbert GOMBOS (všetci SR) 148
