Sinnera v marci pozitívne testovali, vyhol sa však suspendácii

New York 20. augusta (TASR) - Talianskeho tenistu Jannika Sinnera v marci dvakrát pozitívne testovali na anabolický steroid. Šampión Australian Open sa však vyhol suspendácii, lebo podľa nezávislého tribunálu neužil zakázanú látku úmyselne. Sinner tak bude môcť štartovať na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. Informovala o tom Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu (ITIA).Sinner po marcovom pozitívnom teste prišiel o body a prémie, ktoré získal na turnaji ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells. Vo vzorke jeho moču totiž našli malé stopy po metabolite clostebol, ktoré patrí na zoznam nedovolených podporných prostriedkov, pripomenula agentúra AP. V medicíne sa využíva na oftalmologické a dermatologické účely. Po ôsmich dňoch mal Sinner pozitívnu aj mimosúťažnú vzorku, mohol však absolvovať ďalšie turnaje na ATP Tour.Talian totiž pred tribunálom dokázal, že clostebol sa dostal do jeho tela pomocou masážneho spreja, ktorý použil jeden z členov jeho tímu. Sinner je mužskou svetovou jednotkou a na US Open bude patriť k najväčším favoritom v mužskej dvojhre. Dobrú formu potvrdil v noci na utorok ziskom titulu na podujatí Masters v Cincinnati, keď vo finále zdolal domáceho Američana Francesa Tiafoea.napísal 23-ročný Sinner na sociálnych sieťach.