Štvrtok 7. máj 2026
Sinnerovi sa nepáči výška odmien, od Grand Slamov vyžaduje rešpekt

Na snímke Jannik Sinner. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Rím 7. mája (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner vo štvrtok vyzval organizátorov grandslamových turnajov, aby prejavili tenistom a tenistkám viac rešpektu. Líder mužského rebríčka si myslí, že peňažné odmeny pre súťažiacich by mali byť vyššie a nepáči sa mu, že vedenie štyroch najprestížnejších turnajov nereaguje na ich apely.

Sinner pred štartom turnaja ATP 1000 v Ríme povedal, že hráči sa k dohode s vedením Wimbledonu a turnajov Roland Garros, US Open a Australian Open ani o krok nepriblížili. „Myslím si, že dávame oveľa viac, než dostávame späť. Nejde len o špičkových hráčov, ide o nás všetkých. Nie je príjemné, že po roku sme ani zďaleka nedospeli k záveru, ktorý by sme si priali,“ vyjadril sa Talian.

Sinner však zatiaľ nevedel predpovedať, či by v budúcnosti pre nedostatočné benefity vedel odmietnuť štart na grandslamovom podujatí. „Ťažko povedať. Prvýkrát mám však pocit, že hráči aj hráčky majú rovnaký názor. Všetci sme sklamaní z vývoja tejto debaty. Chápem aj tých, ktorí hovoria o bojkote. Bavíme sa, samozrejme, o peniazoch, no ide nám najmä o rešpekt,“ pokračoval Sinner.

Podobne sa v utorok vyjadrila aj ženská svetová jednotka Arina Sobolenková. Hráčky podľa nej „niekedy v budúcnosti“ budú z tohto dôvodu bojkotovať tieto turnaje. Minulý rok sa poprední hráči a hráčky podpísali pod dva listy všetkým štyrom organizátorom turnajov. Okrem vyšších odmien žiadali aj navýšenie príspevkov do fondu na podporu hráčov a väčšie zapojenie v rozhodnutiach o programe. V listoch stanovili cieľ vo forme 22-percentného podielu na príjmoch, čím by sa grandslamové turnaje vyrovnali tým kategórie 1000 pod hlavičkou ATP a WTA.
