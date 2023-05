Šípkar Van Gerwen vyhral Premier League rekordný siedmykrát v histórii

Londýn 26. mája (TASR) - Holandský šípkar Michael van Gerwen vyhral prestížnu Premier League rekordný siedmykrát v histórii. Vo štvrtok večer vyhral vo finále v Londýne nad waleským súperom Gerwynom Priceom 11:5, v semifinále predtým vyradil úradujúceho svetového šampióna Michaela Smitha z Anglicka 10:8.



Van Gerwen obhájil titul z vlaňajška a so siedmimi prvenstvami sa osamostatnil na čele tabuľky víťazov Premier League, keď prekonal Angličana Phila Taylora (6). Holanďan predtým v súťaži triumfoval aj v rokoch 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2022. Premier League sa hrá týždenne od februára do mája najmä na Britských ostrovoch, v tomto roku seriál zavítal aj do Berlína a Rotterdamu.