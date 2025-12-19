< sekcia Šport
Šípkara Taylora vylúčili z turnaja pre pozitívny dopingový test
V prvom kole zvíťazil Clayton 3:0 nad Švédom Oskarom Lukasiakom. V roku 2025 je to pre Taylora už druhý trest spojený so zakázanými látkami.
Autor TASR
Londýn 19. decembra (TASR) - Anglického šípkara Doma Taylora vylúčili z majstrovstiev sveta pred súbojom 2. kola pre pozitívny dopingový test. O pokračovanie na turnaji mal zabojovať proti Jonnymu Claytonovi z Walesu, ktorý tak postúpil automaticky.
V prvom kole zvíťazil Clayton 3:0 nad Švédom Oskarom Lukasiakom. V roku 2025 je to pre Taylora už druhý trest spojený so zakázanými látkami. Dvadsaťsedemročný Angličan dostal v januári zákaz činnosti za pozitívnu vzorku z novembra 2024.
