Šípkara Taylora vylúčili z turnaja pre pozitívny dopingový test

Terč na šípky. Foto: teraz.sk

Autor TASR
Londýn 19. decembra (TASR) - Anglického šípkara Doma Taylora vylúčili z majstrovstiev sveta pred súbojom 2. kola pre pozitívny dopingový test. O pokračovanie na turnaji mal zabojovať proti Jonnymu Claytonovi z Walesu, ktorý tak postúpil automaticky.

V prvom kole zvíťazil Clayton 3:0 nad Švédom Oskarom Lukasiakom. V roku 2025 je to pre Taylora už druhý trest spojený so zakázanými látkami. Dvadsaťsedemročný Angličan dostal v januári zákaz činnosti za pozitívnu vzorku z novembra 2024.
