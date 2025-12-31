< sekcia Šport
Šípky: Van Gerwen skončil už pred štvrťfinále, porazil ho Anderson
Obaja už v minulosti zdvíhali nad hlavu víťaznú trofej a divákom predviedli kvalitný súboj. Anderson si napokon prvýkrát po štyroch rokoch zabezpečil postup medzi najlepšiu osmičku.
Autor TASR
Londýn 31. decembra (TASR) - Trojnásobný svetový šampión a nasadená trojka Holanďan Michael van Gerwen skončil na tohtoročnej edícii majstrovstiev sveta v šípkach už pred bránami štvrťfinále. S dlhoročným rivalom Škótom Garym Andersonom prehral 1:4 na sety.
Obaja už v minulosti zdvíhali nad hlavu víťaznú trofej a divákom predviedli kvalitný súboj. Anderson si napokon prvýkrát po štyroch rokoch zabezpečil postup medzi najlepšiu osmičku. „Obaja sme mali formu. Vedel som, že Michael niečo minie, ale nebolo toho veľa. Bol to duel, v ktorom som sa po celý čas necítil úplne komfortne. Do konca to bol súboj, no som šťastný, že idem ďalej. Ak by sa mi nepodarilo postúpiť do finále, tak mám za sebou dobrú cestu,“ vyjadril sa škótsky šípkar pre Sky Sports.
V súboji o účasť v semifinále vyzve nenasadeného debutanta Angličana Justina Hooda. Van Gerwen naposledy na MS skončil takto skoro v roku 2016, keď prehral v treťom kole s Holanďanom Raymondom van Barneveldom.
Obaja už v minulosti zdvíhali nad hlavu víťaznú trofej a divákom predviedli kvalitný súboj. Anderson si napokon prvýkrát po štyroch rokoch zabezpečil postup medzi najlepšiu osmičku. „Obaja sme mali formu. Vedel som, že Michael niečo minie, ale nebolo toho veľa. Bol to duel, v ktorom som sa po celý čas necítil úplne komfortne. Do konca to bol súboj, no som šťastný, že idem ďalej. Ak by sa mi nepodarilo postúpiť do finále, tak mám za sebou dobrú cestu,“ vyjadril sa škótsky šípkar pre Sky Sports.
V súboji o účasť v semifinále vyzve nenasadeného debutanta Angličana Justina Hooda. Van Gerwen naposledy na MS skončil takto skoro v roku 2016, keď prehral v treťom kole s Holanďanom Raymondom van Barneveldom.