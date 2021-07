Šiška zamieril z Nitry do N. Zámkov, Majoross: Je to všestranný hráč

Nové Zámky 12. júla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Šiška zmenil pôsobisko v rámci Tipos extraligy, keď zamieril z HK Nitra do HC Nové Zámky. Novozámocký klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



"Som veľmi rád, že sa nám podarilo podpísať zmluvu s Jurajom. Verím, že bude prínosom pre naše mužstvo. Vyhovuje mi, keď mám na súpiske k dispozícii aj nejaké centimetre navyše, čo Juraj so svojou postavou spĺňa, čiže budeme mať opäť viac možností. Zároveň je schopný hrať na pozícii centra, ale aj na krídle. Je všestranný hráč a verím, že hra v našom mužstve mu bude vyhovovať. Myslím si, že v sebe ukrýva viac, než čo ukazoval v nedávnych sezónach. Naša spolupráca bude spočívať práve v tom, aby sme to z neho dostali," povedal tréner HC Nové Zámky Gergely Majoross pre klubovú stránku.



Šiška pôsobil v Nitre v uplynulých piatich sezónach. Predtým hral za Slovan Bratislava v KHL, pôsobil v projekte slovenskej "dvadsiatky" a za sebou má aj dvojročné pôsobenie v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL. V sezóne 2015/2016 reprezentoval SR na MS hráčov do 20 rokov. V najvyššej slovenskej súťaži doteraz odohral celkovo 197 zápasov, v ktorých získal 51 kanadských bodov za 17 gólov a 34 asistencií. Bodovo sa mu najviac darilo v uplynulom ročníku 2020/2021. V 55 zápasoch získal 13 bodov za tri góly a desať asistencií.