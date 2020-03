Sisto svojvoľne opustil Vigo a vrátil sa do Dánska, čaká ho trest

Vigo 28. marca (TASR) - Dánsky futbalový reprezentant Pione Sisto si riadne "zavaril" po tom, ako bez súhlasu svojho zamestnávateľa vycestoval zo Španielska do rodnej krajiny. Dvadsaťpäťročného krídelníka Celty Vigo čaká po návrate prísny trest, informovala agentúra SID.



Sisto sa rozhodol vydať na 3000 km dlhú cestu do Kodane na svojom aute, hoci v Španielsku i ďalších krajinách na celom svete vládnu prísne opatrenia v súvislosti so šíriacim sa novým koronavírusom. Galícijský klub sa o jeho nezodpovednom prístupe dozvedel až s odstupom času a pre hráča chystá tvrdé sankcie.



V Španielsku evidovali v sobotu popoludní SEČ vyše 72.000 prípadov ochorenia COVID-19 a 5690 mŕtvych. Celosvetovo je v 199 krajinách/územiach potvrdených viac ako 614.000 prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 28.000 osôb.