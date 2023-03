Patrik Jány získal striebro na ME vo vzduchovej puške na 10 m

Tallinn 11. marca (TASR) - Slovenský reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány získal na ME v estónskom Tallinne striebornú medailu vo vzduchovej puške 10 m. V sobotnom finále prehral s Nemcom Maximilian Ulbrichom 12:16. Jánymu tak tesne ušla miestenka na OH 2024, do Paríža sa z ME kvalifikoval iba víťaz.



Dvadsaťpäťročný slovenský reprezentant, ktorý v tejto disciplíne obhajoval titul z vlaňajšieho kontinentálneho šampionátu v nórskom Hamare, sa do vyraďovacej časti dostal vďaka tretej priečke v kvalifikácii. V nej získal 631,1 b. Vo vyraďovačke obsadil s nástrelom 260,9 druhú miesto za najlepším Ulbrichom (263,1). S ním následne zabojoval o titul. Jány sa vo finále dostal do vedenia, ale v závere mal presnejšiu mušku Nemec. Bronz vybojoval Rakúšan Alexander Schmirl. Ďalší slovenský strelec Štefan Šulek nepostúpil z kvalifikácie, v ktorej skončil na 58. mieste.



Jány tak pridal do svojej zbierky ďalší cenný úspech. V rovnakej disciplíne získal zlato aj v roku 2019 na Svetovej univerziáde v Neapole a v novembri 2021 vyhral finále Svetového pohára vo Vroclave. Na OH v Tokiu skončil vo VzPu 10 m siedmy. Vlani v úvodných pretekoch sezóny SP v Káhire ovládol ľubovoľnú malokalibrovku 3x50 a vo vzduchovej puške na 10 bol druhý.



Medzi ženami triumfovala Jeanette Hegg Duestadová z Nórska, ktorá vo finále zdolala Britku Seonaid McIntoshovú 16:10. Bronz putuje do Nemecka zásluhou Any Janssenovej. Slovenky nepostúpili z kvalifikácie, Kamila Novotná so ziskom 627,9 b. obsadila 22. miesto, Daniela Demjén Pešková sa umiestnila na 47. priečke s nástrelom 624,7 b. a Diana Beníková bola 63. (621,1). V mixe si vystrieľali titul Srbi Zorana Arunovičová a Damir Mikec, vo finále VzPu 10 m zvíťazili nad talianskym párom Chiara Giancamilliová, Federico Nilo Maldini 17:9.



ME vo vzduchových zbraniach (Tallinn/Est.):



b>vzduchová puška 10 m



muži - finále: Maximilian Ulbrich (Nem.) - Patrik JÁNY (SR) 16:12



konečné poradie: 1. Ulbrich - 263,1 vo vyraďovačke, 2. JÁNY 260,9, 3. Alexander Schmirl (Rak.) 260,5, 4. Sergej Richter (Izr.) 259,2, 5. Maximilian Dallinger (Nem.) 206,6, 6. František Smetana (ČR) 206,6, ..., kval.: 58. Štefan ŠULEK (SR) 621,5



ženy - finále: Jeanette Hegg Duestadová (Nór.) - Seonaid McIntoshová (V.Brit.) 16:10



konečné poradie: 1. Duestadová - 262,6 vo vyraďovačke, 2. McIntoshová 264,4, 3. Ana Janssenová (Nem.) 259,2, ..., kval.: 22. Kamila NOVOTNÁ 627,9, 47. Daniela DEMJÉN PEŠKOVÁ 624,7, 63. Diana BENÍKOVÁ (všetky SR) 621,1



mix - finále: Zorana Arunovičová, Damir Mikec (Srb.) - Chiara Giancamilliová, Federico Nilo Maldini (Tal.) 17:9



konečné poradie: 1. Srbsko, 2. Taliansko, 3. Turecko a Francúzsko