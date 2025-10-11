< sekcia Šport
ŠK Lido Prírodovedec Bratislava zvíťazil nad Snipers Bratislava 6:4
Snipers Bratislava – ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 4:6 (0:2, 3:2, 1:2).
Autor TASR
Bratislava 11. októbra (TASR) – V piatom kole florbalovej extraligy mužov sa odohrali súboje regionálnych dvojičiek, ktoré vytvorili derby zápasy. ŠK Lido Prírodovedec Bratislava zvíťazil na palubovke Snipers Bratislava 6:4 a je na čele tabuľky.
výsledky 5. kola florbalovej extraligy mužov:
1. FBC Trenčín – FBK AS Trenčín 14:4 (3:1, 3:2, 8:1)
Góly: 3. Kvasnica Tomáš (Amrich Michal), 4. Rantala Juho (Bulejčík Tomáš), 7. Rantala Juho (Bulejčík Tomáš), 26. Kvasnica Tomáš (Korhonen Tuukka), 27. Bulejčík Tomáš (Rantala Juho), 28. Babík Samuel (Amrich Michal), 50. Peško Adam, 53. Amrich Michal (Kvasnica Tomáš), 55. Ochránek Michal (Peško Adam), 55. Kvasnica Tomáš (Amrich Michal), 56. Rantala Juho (Hatala Šimon), 56. Krajčovič Tomáš (Ochránek Michal), 58. Rantala Juho (Bulejčík Tomáš), 60. Kvasnica Tomáš) – 18. Matejka Juraj, 25. Oravec Šimon (Bielik Timotej), 33. Oriešek Marek (Bielik Timotej), 43. Surma Jerguš (Malík Matúš)
FK Florko Košice – FaBK ATU Košice 6:9 (0:3, 3:3, 3:3)
Góly: 24. Berezňanin Michal (Stano Šimon), 33. Pelegrin Patrik, 34. Stano Šimon (Pelegrin Patrik), 43. Králik Viktor (Kátlovský Martin), 50. Guľaš Martin (vlastný), 55. Hutka Dominik (Králik Viktor) – 5. Bezeg Tomáš, 13. Bezeg Tomáš (Kročko Michal), 13. Blaszczyk Lukáš (Pazsiczký Marek), 29. Pazsiczký Marek (Olekšák Daniel), 35. Kubík Richard (Bezeg Peter), 36. Németh Dominik Lehel (Talarovič Jakub), 50. Kubík Richard (Bezeg Peter), 52. Németh Dominik Lehel (Kročko Michal), 56. Kubík Richard (Bezeg Tomáš)
TEMPISH CAPITOL Floorball Club – DTF team Detva Joxers 5:3 (0:1, 2:0, 3:2)
Góly: 29. Lazor Alex (Ujhelyi David), 37. Lazor Alex (Szombath Oliver), 42. Lauko Martin (Ujhelyi David), 57. Pavlák Matej (Lazor Alex), 58. Poliak Matúš (Dluhoš Richard) – 8. Patráš Jozef (Dutka Medard), 49. Kulich Vladimír (Masár Peter), 60. Púpala Tomáš (Masár Peter)
FBK Nižná – FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 2:8 (0:2, 2:3, 0:3)
Góly: 22. Žák Peter Dávid (Brčák Adam), 23. Reguly Tomáš – 10. Korček Michal (Sabol Adam) 14. Dudjak Andrej (Šuška Ján), 22. Matejička Jakub, 24. Imrišík Lukáš (Korček Michal), 34. Šuška Ján (Miške Michal), 44. Cvacho Richard, 48. Imrišík Lukáš (Korček Michal), 59. Cvacho Richard (Miške Michal)
Tsunami Záhorská Bystrica – VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 12:5 (1:1, 5:2, 6:2)
Góly: 15. Banga Peter (Báb Viktor), 22. Pápay Alex (Záhorský Adam), 25. Šifra Michal (Záhorský Adam), 31. Banga Peter (Kovaľ Maroš), 35. Pápay Alex (Livař Matej), 36. Banga Peter (Kovaľ Maroš), 41. Livař Matej (Pápay Alex), 43. Šifra Michal, 48. Šifra Michal (Pápay Alex), 50. Banga Peter (Kovaľ Maroš), 59. Záhorský Adam (Krajčír Roman), 60. Banga Peter (Matula Tomáš) – 11. Bednárik Dominik (Veselovský Martin), 28. Doganov Peter (Lupták Adam), 35. Lupták Adam (Veselovský Martin), 41. Veselovský Martin (Schätzel Marek), 49. Bednárik Dominik (Veselovský Martin)
Snipers Bratislava – ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 4:6 (0:2, 3:2, 1:2)
Góly: 22. Rak Dominic (Vránek Richard), 28. Marioth Matej (Ponomarenko Bohdan), 33. Sedliak Matej (Sokirka Maroš), 58. Sokirka Maroš (Sedliak Matej) – 2. Kusenda Ondrej (Kopecký Tomáš), 13. Pagáč Ondrej (Nehila Peter), 22. Pagáč Ondrej (Nehila Peter), 37. Pagáč Ondrej (Nôta Lukáš), 50. Steller Peter (Kalivoda Marek), 58. Nôta Lukáš (Pagáč Ondrej)
1. FBC Trenčín – FBK AS Trenčín 14:4 (3:1, 3:2, 8:1)
Góly: 3. Kvasnica Tomáš (Amrich Michal), 4. Rantala Juho (Bulejčík Tomáš), 7. Rantala Juho (Bulejčík Tomáš), 26. Kvasnica Tomáš (Korhonen Tuukka), 27. Bulejčík Tomáš (Rantala Juho), 28. Babík Samuel (Amrich Michal), 50. Peško Adam, 53. Amrich Michal (Kvasnica Tomáš), 55. Ochránek Michal (Peško Adam), 55. Kvasnica Tomáš (Amrich Michal), 56. Rantala Juho (Hatala Šimon), 56. Krajčovič Tomáš (Ochránek Michal), 58. Rantala Juho (Bulejčík Tomáš), 60. Kvasnica Tomáš) – 18. Matejka Juraj, 25. Oravec Šimon (Bielik Timotej), 33. Oriešek Marek (Bielik Timotej), 43. Surma Jerguš (Malík Matúš)
FK Florko Košice – FaBK ATU Košice 6:9 (0:3, 3:3, 3:3)
Góly: 24. Berezňanin Michal (Stano Šimon), 33. Pelegrin Patrik, 34. Stano Šimon (Pelegrin Patrik), 43. Králik Viktor (Kátlovský Martin), 50. Guľaš Martin (vlastný), 55. Hutka Dominik (Králik Viktor) – 5. Bezeg Tomáš, 13. Bezeg Tomáš (Kročko Michal), 13. Blaszczyk Lukáš (Pazsiczký Marek), 29. Pazsiczký Marek (Olekšák Daniel), 35. Kubík Richard (Bezeg Peter), 36. Németh Dominik Lehel (Talarovič Jakub), 50. Kubík Richard (Bezeg Peter), 52. Németh Dominik Lehel (Kročko Michal), 56. Kubík Richard (Bezeg Tomáš)
TEMPISH CAPITOL Floorball Club – DTF team Detva Joxers 5:3 (0:1, 2:0, 3:2)
Góly: 29. Lazor Alex (Ujhelyi David), 37. Lazor Alex (Szombath Oliver), 42. Lauko Martin (Ujhelyi David), 57. Pavlák Matej (Lazor Alex), 58. Poliak Matúš (Dluhoš Richard) – 8. Patráš Jozef (Dutka Medard), 49. Kulich Vladimír (Masár Peter), 60. Púpala Tomáš (Masár Peter)
FBK Nižná – FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 2:8 (0:2, 2:3, 0:3)
Góly: 22. Žák Peter Dávid (Brčák Adam), 23. Reguly Tomáš – 10. Korček Michal (Sabol Adam) 14. Dudjak Andrej (Šuška Ján), 22. Matejička Jakub, 24. Imrišík Lukáš (Korček Michal), 34. Šuška Ján (Miške Michal), 44. Cvacho Richard, 48. Imrišík Lukáš (Korček Michal), 59. Cvacho Richard (Miške Michal)
Tsunami Záhorská Bystrica – VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 12:5 (1:1, 5:2, 6:2)
Góly: 15. Banga Peter (Báb Viktor), 22. Pápay Alex (Záhorský Adam), 25. Šifra Michal (Záhorský Adam), 31. Banga Peter (Kovaľ Maroš), 35. Pápay Alex (Livař Matej), 36. Banga Peter (Kovaľ Maroš), 41. Livař Matej (Pápay Alex), 43. Šifra Michal, 48. Šifra Michal (Pápay Alex), 50. Banga Peter (Kovaľ Maroš), 59. Záhorský Adam (Krajčír Roman), 60. Banga Peter (Matula Tomáš) – 11. Bednárik Dominik (Veselovský Martin), 28. Doganov Peter (Lupták Adam), 35. Lupták Adam (Veselovský Martin), 41. Veselovský Martin (Schätzel Marek), 49. Bednárik Dominik (Veselovský Martin)
Snipers Bratislava – ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 4:6 (0:2, 3:2, 1:2)
Góly: 22. Rak Dominic (Vránek Richard), 28. Marioth Matej (Ponomarenko Bohdan), 33. Sedliak Matej (Sokirka Maroš), 58. Sokirka Maroš (Sedliak Matej) – 2. Kusenda Ondrej (Kopecký Tomáš), 13. Pagáč Ondrej (Nehila Peter), 22. Pagáč Ondrej (Nehila Peter), 37. Pagáč Ondrej (Nôta Lukáš), 50. Steller Peter (Kalivoda Marek), 58. Nôta Lukáš (Pagáč Ondrej)