Sobota 28. marec 2026Meniny má Soňa
ŠK Slovan Bratislava B zdolal MFK Tatran Liptovský Mikuláš 3:1

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V neúplnej tabuľke sa tak posunuli na 10. miesto, hostia zostali na tretej priečke. Dva góly domácich zaznamenal Alexej Maroš.

Autor TASR
Bratislava 28. marca (TASR) - Futbalisti „béčka“ ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v sobotnom zápase 22. kola druhej najvyššej súťaže MONACObet ligy nad Tatranom Liptovský Mikuláš 3:1. V neúplnej tabuľke sa tak posunuli na 10. miesto, hostia zostali na tretej priečke. Dva góly domácich zaznamenal Alexej Maroš.



MONACObet liga - 22. kolo:

ŠK Slovan Bratislava B - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 3:1 (0:1)

Góly: 68. Marko, 78. a 88. Maroš (prvý z 11 m) - 4. Franko. Rozhodcovia: Greško – Pacák, Kuba, ŽK: Minka, Tománek - Majerčík, Macejko
ZAČÍNA SA LETNÝ ČAS: Nezabudnite si v nedeľu posunúť hodinky

ŠUTAJ EŠTOK: Sme obeťou politického vydierania prezidenta Zelenského

VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše

OBRAZOM: Dvojnásobný prezident Slovenskej republiky oslavuje 85 rokov