ŠK Slovan Bratislava B zdolal MFK Tatran Liptovský Mikuláš 3:1
V neúplnej tabuľke sa tak posunuli na 10. miesto, hostia zostali na tretej priečke. Dva góly domácich zaznamenal Alexej Maroš.
Autor TASR
Bratislava 28. marca (TASR) - Futbalisti „béčka“ ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v sobotnom zápase 22. kola druhej najvyššej súťaže MONACObet ligy nad Tatranom Liptovský Mikuláš 3:1. V neúplnej tabuľke sa tak posunuli na 10. miesto, hostia zostali na tretej priečke. Dva góly domácich zaznamenal Alexej Maroš.
MONACObet liga - 22. kolo:
ŠK Slovan Bratislava B - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 3:1 (0:1)
Góly: 68. Marko, 78. a 88. Maroš (prvý z 11 m) - 4. Franko. Rozhodcovia: Greško – Pacák, Kuba, ŽK: Minka, Tománek - Majerčík, Macejko
