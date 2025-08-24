Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ŠK Slovan Bratislava remizoval na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 1:1

Na snímke zľava Kyriakos Savvidis (Slovan) a Abdul Musa Zubairu (Michalovce) bojujú o loptu v zápase 5. kola futbalovej Niké ligy MFK Zemplín Michalovce - Slovan Bratislava v Michalovciach v nedeľu 24. augusta 2025. Foto: TASR - Roman Hanc

Žofčák nastúpil v základnej zostave domácich a hral symbolicky do 10. minúty, keďže celú kariéru odohral s desiatkou na drese.

Autor TASR
Michalovce 24. augusta (TASR) - Úradujúci slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava remizoval v 5. kole Niké ligy na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 1:1. V tabuľke figuruje s ôsmimi bodmi na piatom mieste, o skóre pred šiestymi Michalovcami. S bohatou profesionálnou kariérou sa v nedeľu rozlúčil rekordér v počte ligových štartov a ikona domáceho klubu Igor Žofčák. Pre 42-ročného veterána to bol zápas číslo 496 v najvyššej súťaži.

Žofčák nastúpil v základnej zostave domácich a hral symbolicky do 10. minúty, keďže celú kariéru odohral s desiatkou na drese. Za potlesku zaplneného štadióna (4286 divákov), na rukách so synom Félixom, ho vystriedal Artúr Musák. O štvrťhodinu neskôr otvoril skóre Róbert Mak, krídelník Slovana sa uvoľnil na hranici šestnástky a loptu zakrútil po zemi presne k vzdialenejšej žrdi. Po zmene strán sa o vyrovnanie postaral Musák, vzápätí odpovedal Tigran Barseghjan po akcii Vladimíra Weissa, no rozhodca po prezretí videa jeho gól zrušil pre útočný faul Davida Strelca. Rozhodnutie nepriniesli šance Barseghjana a Marka Toliča na strane hostí, na opačnej strane Gytis Paulauskas hlavičkoval do žrde, a tak sa duel skončil deľbou bodov.



Niké liga - 5. kolo:

MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava 1:1 (0:1)

Góly: 63. Musák - 27. Mak. Rozhodovali: Ziemba - Zemko, Jánošík, ŽK: Musák, Paulauskas, Francois - Lichý, 4286 divákov.

MFK Zemplín Michalovce: Lukáč - Park, Pauschek (88. Madu), Bednár - Čurma, Cottrell (74. Francois), Zubairu, Brosnan (46. Taylor-Hart) - Ahl, Paulauskas, Žofčák (14. Musák)

ŠK Slovan Bratislava: Macík - Mustafič, Lichý, Fogning, Zuberu (84. Ofori) - Tolič, Savvidis - Marcelli (46. Strelec), Weiss (77. Yirajang), Mak (61. Barseghjan) - Kucharevyč (46. Ignatenko)
