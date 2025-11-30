Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ŠK Slovan Bratislava zdolal MFK Zemplín Michalovce 3:2 v 16. kole

Na snímke zľava v popredí Kai Brosnan, Matej Čurma (obaja Michalovce) a uprostred Vladimír Weiss ml. (Slovan) počas zápasu 16. kola futbalovej Niké extraligy ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce v Bratislave 30. novembra 2025. Foto: TASR - Pavol Zachar

Belasí na čele tabuľky vystriedali Žilinu, pred ktorou majú dvojbodový náskok. Michalovce sú piate.

Bratislava 30. novembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú novým lídrom Niké ligy. V nedeľnom stretnutí 16. kola zdolali na Tehelnom poli MFK Zemplín Michalovce 3:2 vďaka dvom gólom v nadstavenom čase a na čele tabuľky vystriedali Žilinu, pred ktorou majú dvojbodový náskok. Michalovce sú piate.

„Belasí“ doma prehrávali od 53. minúty, keď sa po brejku presadil švédsky stredopoliar Hugo Ahl. Krátko po hodine hry hosťujúci obranca Matej Čurma videl červenú kartu po faule na Vladimíra Weissa ml. O pár minút zužitkoval početnú výhodu Gruzínec Guram Kašia. Päť minút pred koncom riadneho hracieho času poslal hostí do vedenia Litovčan Gytis Paulauskas, ale hrdinom domácich sa stal chorvátsky stredopoliar Marko Tolič. V nadstavenom čase sa blysol dvoma gólmi a rozhodol o triumfe Slovana.

Niké liga - 16. kolo:

ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 3:2 (0:0)

Góly: 90.+2 a 90.+6 Tolič, 69. Kašia - 53. Ahl, 85. Paulauskas. Rozhodovali: Dzivjak - Košecký, Bobko, ŽK: Gajdoš, Marcelli, Tolič, ČK: 62. Čurma.

Slovan: Takáč - Mustafič (46. Blackman), Kašia, Bajrič, Wimmer - Ibrahim (72. Tolič), Savvidis (85. Ignatenko) - Ofori (59. Mak), Weiss, Yirajang (59. Gajdoš) - Marcelli
Michalovce: Lukáč - Čurma, Bednár, Dzotsenidze, Pauschek - Šimamura, Zubairu, Ramos (66. Bahi) - Ahl, Paulauskas, Brosnan (90.+2 Lemiško)
