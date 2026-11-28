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ŠK Slovan Bratislava zvíťazil v zápase s FC Košice 3:0
O prvý gól stretnutia sa v 66. minúte postaral stredný obranca Kenan Bajrič, ktorý sa v šestnástke dostal k odrazenej lopte a pohotovo ju poslal prízemnou strelou do bránky.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava znížili v Niké lige náskok lídra Dunajskej Stredy na rozdiel ôsmich bodov. V sobotnom dueli 16. kola zdolali doma FC Košice 3:0, keď všetky góly strelili až po prestávke. Ligovú šnúru bez prehry natiahli na desať zápasov.
O prvý gól stretnutia sa v 66. minúte postaral stredný obranca Kenan Bajrič, ktorý sa v šestnástke dostal k odrazenej lopte a pohotovo ju poslal prízemnou strelou do bránky. O šesť minút neskôr pridal poistku Alexej Maroš po parádnej prihrávke Tigrana Barseghjana a triumf zavŕšil Cesar Blackman v 78. minúte.
O prvý gól stretnutia sa v 66. minúte postaral stredný obranca Kenan Bajrič, ktorý sa v šestnástke dostal k odrazenej lopte a pohotovo ju poslal prízemnou strelou do bránky. O šesť minút neskôr pridal poistku Alexej Maroš po parádnej prihrávke Tigrana Barseghjana a triumf zavŕšil Cesar Blackman v 78. minúte.
Niké liga - 16. kolo:
ŠK Slovan Bratislava - FC Košice 3:0 (0:0)
Góly: 66. Bajrič, 72. Maroš, 78. Blackman. Rozhodcovia: Marhefka – Ferenc, Halíček, ŽK: Sovič (Košice), 4971 divákov.
Slovan: Popovič – Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz – Pokorný, Ibrahim (87. Martinez), Gajdoš (73. Sul. Camara) – Barseghjan (73. Macuoka), Šporar (80. Kucharevič), Maroš (80. Marcelli)
Košice: Kalanin – Kakay (80. Kahvič), Kóša (62. Damjanovič), Moore, Magda, Madleňák – Rehuš (58. Seguči), Lichý, Gallovič, Mateáš (57. Sovič) – Maraš (80. Dimun)
ŠK Slovan Bratislava - FC Košice 3:0 (0:0)
Góly: 66. Bajrič, 72. Maroš, 78. Blackman. Rozhodcovia: Marhefka – Ferenc, Halíček, ŽK: Sovič (Košice), 4971 divákov.
Slovan: Popovič – Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz – Pokorný, Ibrahim (87. Martinez), Gajdoš (73. Sul. Camara) – Barseghjan (73. Macuoka), Šporar (80. Kucharevič), Maroš (80. Marcelli)
Košice: Kalanin – Kakay (80. Kahvič), Kóša (62. Damjanovič), Moore, Magda, Madleňák – Rehuš (58. Seguči), Lichý, Gallovič, Mateáš (57. Sovič) – Maraš (80. Dimun)