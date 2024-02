ŠK Slovan Bratislava zvíťazila nad AS Trenčín 2:0 v 21. kole

Niké liga - 21. kolo:



AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava 0:2 (0:0)



Góly: 51. Tolič (11 m), 66. Rodrigues. Rozhodovali: Glova - Štrbo, Kuba, ŽK: Donkor (Tren.), 4377 divákov



Trenčín: Kukučka - Kmeť, Bondarenko, Stojsavljevič, Kozlovský - Bariš - Ibrahim (80. Donkor), Gajdoš (80. Djerlek)- Gong, Kupusovič (72. Emeka), Eynel Soares (72. Jude)



Slovan Bratislava: Borjan - Lichý (80. Kašia), Bajrič, Wimmer - Pauschek, Savvidis, Kankava, Vojtko - Marcelli (59. Barseghjan), Strelec (50. Rodrigues), Tolič (60. Tolič)

Trenčín 25. februára (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v nedeľňajšom zápase 21. kola Niké ligy na ihrisku AS Trenčín 2:0. Na čele tabuľky majú 14-bodový náskok pred Žilinou. "Belasí" predĺžili sériu bez prehry v najvyššej slovenskej súťaži na 15 zápasov. Duel sledovala najvyššia návšteva sezóny na trenčianskom štadióne - 4377 divákov.Po obojstranne opatrnej polhodine hry bolo rušno pred obomi bránkami. Hostí mohol poslať do vedenia Marcelli, no strelou zo šestnástky trafil iba do hornej žŕdky. Z následného protiútoku sa do sľubnej príležitosti dostal Kupusovič, ale brankár Borjan vyrazil jeho hlavičku.Dôležitý moment priniesla 50. minúta, v ktorej Kozlovský v šestnástke fauloval Strelca a Tolič z penalty otvoril skóre - 0:1. Krátko na to mohol vyrovnať Gajdoš, ale tvrdou strelou z pokutového územia prestrelil bránku. Trenčania sa snažili o vyrovnanie, ale ich snahy na body sa výrazne znížili po 66. minúte. Kmeťovi nevyšiel pokus o spätnú prihrávku brankárovi, k lopte sa dostal Kucka, ktorého prihrávku pohodlne zužitkoval Rodrigues. Slovan si v ďalšom priebehu bez problémov postrážil dvojgólový náskok.