ŠK Slovan venoval bratislavským mestským častiam FFP2 respirátory

Bratislava 4. marca (TASR) - Slovenský futbalový majster Slovan Bratislava odovzdal mestským častiam Nové Mesto, Ružinov, Petržalka a Záhorská Bystrica desiatky tisíc respirátorov triedy FFP2. Odovzdávanie respirátorov starostom jednotlivých mestských častí sa uskutočnilo priamo na Tehelnom poli. Zúčastnili sa na ňom všetci štyria starostovia, generálny riaditeľ ŠK Slovan Ivan Kmotrík ml., a taktiež šiesti hráči z A-tímu ŠK Slovan.



Respirátory FFP2 si mestské časti prerozdelia podľa svojich potrieb, prioritne však nájdu uplatnenie u ohrozených skupín, medzi ktoré patria v tejto dobe najmä seniori. "Som veľmi rád, že sa nám aj v týchto ťažkých časoch, v ktorých to ako klub nemáme ľahké, podarilo nájsť cestu, ako pomôcť Bratislave. Ochranné pomôcky sú nedostatkovým tovarom. Preto verím, že venovaním respirátorov mestským častiam naozaj pomôžeme, a že sa čoskoro vrátime do lepšieho života. Situácia je vážna a zodpovednosť ľudí mimoriadne dôležitá, o to sú ochranné prostriedky v tejto dobe cennejšie," povedal generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. pre oficiálny web "belasých".



Respirátory FFP2 starostom odovzdali osobne šiesti hráči – Vasil Božikov, Erik Daniel, Filip Lichý, David Strelec, Vernon de Marco a Vladimír Weiss. "Som rád, že môžeme pomôcť Bratislavčanom v tejto ťažkej situácii počas pandémie. Verím, že sa situácia zlepší, zdravie je prvoradé," vyhlásil kapitán Vasil Božikov.