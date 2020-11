SKA Petrohrad zvíťazil v Čerepovci 2:0

KHL - sobota:



Severstaľ Čerepovec – SKA Petrohrad 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)



Góly: 9. Kuzmenko, 26. M. Aaltonen





Dinamo Moskva - Salavat Julajev Ufa 3:4 pp (2:0, 0:1, 1:2 - 0:1)



Góly: 2. a 59. Jefremov, 5. V. Kuľomin – 37. Mark. Granlund, 44. Manninen, 59. P. Larsen, 64. Šošnikov





CSKA Moskva - HK Soči 7:0 (2:0, 1:0, 4:0)



Góly: 26. a 51. Andronov, 9. Okulov, 12. Slepyšev, 44. Afanasjev, 47. Robinson, 59. Korosteľov





Ak Bars Kazaň - Neftechimik Nižnekamsk 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)



Góly: 9. K. Petrov, 26. S. Da Costa, 56. Tichonov – 1. L. HUDÁČEK, 38. Osipov





Červená hviezda Kchun-lun - Traktor Čeľabinsk 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)



Góly: 38. Lockhart, 42. Kristo, 60. Toropčenko – 37. a 45. Kosov, 13. Telegin, 23. Avcin, 60. Byvaľcev





Viťaz Moskovská oblasť - Spartak Moskva 3:7 (1:4, 2:1, 0:1)



Góly: 14. Mojsejev, 32. Danforth, 36. Tedenby – 5. Nikoncev (z tr. strieľania), 8. Talalujev, 16. Radil (BAKOŠ), 19. Zubarev, 31. Širokov, 59. Nikoncev, 59. Radil



/J. HUDÁČEK (Spartak) odchytal celý zápas, mal 24 úspešných zákrokov/



Moskva 14. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Libor Hudáček sa strelecky presadil v sobotňajšom zápase KHL, jeho gól však neodvrátil prehru Neftechimiku Nižnekamsk na ľade Ak Bars Kazaň 2:3.Reprezentačný útočník otvoril skóre stretnutia už po 24 sekundách. Po strele Alexandra Brynceva od modrej čiary sa pri zadnom mantineli zmocnil odrazeného puku, obkrúžil s ním bránku a efektne ho zasunul do siete. Domáci brankár Adam Reideborn sa už nestihol premiestniť k žŕdke. Hostia však náskok dlho neudržali a napokon utrpeli druhú prehru po sebe, Kazaň si vďaka víťazstvu upevnila pozíciu na čele tabuľky Východnej konferencie.Zo Slovákov bodoval v sobotu aj Martin Bakoš, ktorý asistenciou prispel k triumfu Spartaka Moskva na klzisku Viťaza Moskovská oblasť 7:3. Jeho krajan Július Hudáček odchytal za hostí celý zápas a predviedol 24 úspešných zákrokov. Dinamo Moskva v zostave so slovenským obrancom Michalom Čajkovským premárnilo dvojgólový náskok a prehralo doma so Salavatom Julajev Ufa 3:4 po predĺžení. Víťazný gól hostí strelil v 64. minúte Nikita Sošnikov.Hráči SKA Petrohrad potvrdili pozíciu favorita a zvíťazili na ľade Severstaľu Čerepovec 2:0. V domácej zostave stále chýba zranený slovenský útočník Adam Liška. Červená hviezda Kchun-lun s Dávidom Bondrom podľahla Traktoru Čeľabinsk 3:5.