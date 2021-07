Škáchová postúpila do finále C1 z 10. priečky

Tokio 29. júla (TASR) - Slovenská vodná slalomárka Monika Škáchová postúpila na olympijských hrách do finále C1. V semifinále novej ženskej disciplíny pod piatimi kruhmi obsadila 10. priečku a z poslednej pozície prekĺzla medzi finalistky.



Škáchová zaznamenala čas 124,87 sekundy a na najrýchlejšiu Austrálčanku Jessicu Foxovú stratila 14,28 sekundy. Na trati si pripísala jeden dotyk na 16. bránke a pripísala si dve trestné sekundy. Následne pred poslednou protiprúdnou bránkou ešte "eskimovala," no napriek týmto komplikáciám do finále prekĺzla.



Súboje o medaily sú na programe od 8.55 SELČ. Škáchová vyrazí na trať ako prvá.