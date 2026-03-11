< sekcia Šport
Skalica a Humenné si v úvodných dueloch semifinále pripísali triumf
Záhoráci zvíťazili nad Levicami 5:4 po nájazdoch, keď ešte päť minút pred záverečným klaksónom viedli 4:2, no dvakrát inkasovali.
Autor TASR
Bratislava 11. marca (TASR) - Hokejisti HK Skalica a HC 19 Humenné vstúpili úspešne do semifinálovej série Tipos SHL. Oba vyššie nasadené tímy po základnej časti sa však na domácom ľade potrápili.
Záhoráci zvíťazili nad Levicami 5:4 po nájazdoch, keď ešte päť minút pred záverečným klaksónom viedli 4:2, no dvakrát inkasovali. Tešili sa až po nájazdoch, v ktorých rozhodol Roman Jurák. O triumfe Humenného nad Žiarom nad Hronom rozhodol vo ôsmej minúte predĺženia Jevgenij Rymarev. Druhé zápasy sú na programe vo štvrtok.
Tipos SHL - prvé zápasy semifinále:
HK Skalica - HK TAM Levice 5:4 pp a sn (2:1, 1:0, 1:3 - 0:0, 1:0)
Góly: 13. Kuba (Špirko, Kalousek), 17. Nemec (Obdržálek, Kubíček), 33. Kalousek (Špirko, Novajovský), 53. Fungáč (Kotvan, Jurák), rozh. náj. Jurák – 18. Pánik (Slovák, Svitana), 42. Teľcov (Rais, Svitana), 56. Kapustin (Valent, Kupka), 58. Sobotka (Rais, Slovák). Rozhodovali: Lesay - Adamec, Mižík, vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1506 divákov.
Skalica: Lietava - Urban, Kubíček, Škápik, Novajovský, Darcy, Janík, Frídel, Dudáš - Jurík, Nemec, Obdržálek - Sačkov, Špirko, Kalousek - Kuba, Búlik, Šátek - Kotvan, Jurák, Fungáč
Levice: Gajan (33. Maťovčík) - Pač, Stevens, Pánik, Rais, Valent, Hlinka, Štrbáň - R. Svitana, Kupka, Kapustin - Teľcov, Slovák, P. Svitana - Sobotka, Král, Gellen - Ozimák, Žilinčík, Ondrejčák
/stav série: 1:0/
HC 19 Humenné - HK Žiar nad Hronom 3:2 pp (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 9. Vaško (Vrábeľ, Toma), 41. Vaško (Žitný, Vrábeľ), 68. Rymarev – 1. Zubák, 47. Jakúbek (Hraško). Rozhodovali: Lauff - Smrek, Tvrdoň, vylúčení: 2:5 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Humenné: Lackovič - Cibák, Zekucia, Pavúk, Jacko, Pulščák, Novota, Kurovskyj, Pišoja - Žitný, Vrábeľ, Vaško - Rymarev, Železkov, Šachvorostov - Linet, Toma, Lušňák - Borov, Krajňák, Sokoli
Žiar nad Hronom: Petrík – Fecko, Hraško, Zubák, Sládok, Čulík, Kuboš, Ďaloga, Šimon – Gašpar, Jakubík, Jakúbek – Magdolen, Babeliak, Stupka – Suľovský, Mikula, Gabor – Lopušan, Brumerčík, Rajčan
/stav série: 1:0/
