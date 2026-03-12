< sekcia Šport
Skalica a Humenné vedú v semifinále 2:0 na zápasy
Brankár Skalice Patrik Lietava zneškodnil všetkých 24 striel hostí a pripísal si tretie čisté konto v prebiehajúcej sezóne.
Skalica 12. marca (TASR) - Hokejisti HK Skalica vyhrali aj svoj druhý domáci zápas v semifinále play off Tipos SHL. Vo štvrtok si poradili s HK TAM Levice 4:0 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú na 2:0 na zápasy. Brankár Patrik Lietava zneškodnil všetkých 24 striel hostí a pripísal si tretie čisté konto v prebiehajúcej sezóne.
Rovnaký stav je aj v sérii medzi HC 19 Humenné a HK Žiar nad Hronom. Humenčania zdolali vo štvrtkovom dueli súpera tesne 2:1, víťazný gól strelil v polovici stretnutia Jakub Cibák. Série sa teraz presúvajú do Levíc, resp. Žiaru nad Hronom, tretie zápasy sú na programe v nedeľu 15. marca.
semifinále play off Tipos SHL - druhé zápasy /na 4 víťazstvá/:
HK Skalica - HK TAM Levice 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Góly: 14. Obdržálek (Jurík, Nemec), 18. Nemec, 26. Sačkov (Šatek, Búlik), 56. Kuba. Rozhodcovia: Fridrich, Valo – Bezák, Lepieš, vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 1508 divákov.
HK Skalica: Lietava – Kubíček, Urban, Novajovský, Škápik, Janík, Frídel, Dudáš, Aradi – Obdržálek, Nemec, Jurík – Kalousek, Špirko, Sačkov – Šatek, Búlik, Kuba – Fungáč, Jurák, Kotvan
HK TAM Levice: Maťovčík – Stevens, Pač, Rais, Pánik, Hlinka, Valent, Štrbáň – Carey, Kupka, R. Svitana – P. Svitana, Slovák, Kapustin – Vaňo, Král, Sobotka – Gellen, Žilinčík, Ozimák
/stav série: 2:0/
HC 19 Humenné - HK Žiar nad Hronom 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Góly: 6. Šachvorostov (Rymarev, Železkov), 31. Cibák (Krajňák, Borov) – 9. Gabor (Suľovský, Mikula). Rozhodcovia: Kalina, Bogdaň – Riš, Janiga, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0.
HC 19 Humenné: Lackovič – Zekucia, Cibák, Jacko, Pavúk, Novota, Pulščák, Pišoja, Kurovskyj – Vaško, Vrábeľ, Žitný – Šachvorostov, Železkov, Rymarev – Lušňák, Toma, Linet – Borov, Krajňák, Sokoli
HK Žiar nad Hronom: Petrík – Hraško, Dosek, Sládok, Zubák, Kuboš, Fecko, Ďaloga, Šimon – Jakúbek, Jakubík, Gašpar – Stupka, Uski, Magdolen – Gabor, Mikula, Suľovský – Rajčan, Brumerčík, Lopušan
/stav série: 1:0/
