Skalica a Topoľčany vyrovnali stav štvrťfinálovej série na 1:1

Bratislava 16. marca (TASR) - Hokejisti Skalice vyrovnali stav štvrťfinálovej série play off Tipos SHL proti HC 19 Humenné na 1:1. Záhoráci odčinili sobotňajšiu prehru 1:2 a v nedeľu zdolali východniarov 5:2.



Vyrovnané je aj v sérii medzi Dubnicou a Topoľčanmi. Dubničania v druhom stretnutí viedli po dvoch tretinách 2:0, no v treťom dejstve inkasovali trikrát. Prvý bod pre hostí zariadil v 57. minúte útočník Peter Melcher.







Tipos SHL - štvrťfinále play off:



druhé zápasy /na 4 víťazstvá/:



HK Skalica - HC 19 Humenné 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)



Góly: 12. Hujsa (Novajovský, Škápik), 13. Šachvorostov (Stupka, Špirko), 31. Hujsa (Kubát, Špirko), 40. Stupka (Obdržálek, Novák), 43. Šachvorostov (Špirko, Kubát) – 8. Toma (Vaculik, Bartoš), 41. Vaško (Vrábeľ, Jansons). Rozhodcovia: Krist, Moller – Šramaty, Bezák, vylúčení: 8:12 na 2 min., navyše: Ťavoda (Humenné) 5 min + DKZ za vrazenie na mantinel + 10 min za nešportové správanie sa, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 2524 divákov.



/stav série 1:1/







TSS GROUP Dubnica - HC Topoľčany 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)



Góly: 39. Hovorka (Tybor, Švec), 40. Hovorka (Švec) – 44. Plochotnik, 47. Dubravík (Matej), 57. Melcher (Gergel, Plochotnik). Rozhodcovia: Fridrich, Tornay – Janiga, Uličný, vylúčení: 7:9 na 2 min., navyše: Sedlák (Topoľčany) 5+DKZ za seknutie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 584 divákov.



/stav série 1:1/