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Skalica odštartovala prípravu, Hudec chce pokojnejšiu sezónu
Skaličanov čaká v úvode náročný program. Sezónu začnú v Trnave, v treťom kole nastúpia na ihrisku Žiliny.
Autor TASR
Skalica 17. júna (TASR) - Futbalisti MFK Skalica odštartovali v stredu letnú prípravu na novú sezónu Niké ligy. Na úvodnom zraze na domácom štadióne sa zišlo 24 hráčov, medzi nimi aj nové posily Patrick Karhan a Levan Nonikašvili.
„V kabíne sme si povedali najmä to, že Skalica ide už do svojej piatej ligovej sezóny. Bol by som veľmi rád, aby bola táto sezóna z nášho pohľadu čo najpokojnejšia. Chceme získať čo najviac bodov už počas jesennej časti a zachytiť úvod súťaže,“ uviedol hlavný tréner Roman Hudec podľa webstránky mfkskalica.sk. V jeho realizačnom tíme nenastali žiadne zmeny.
Skaličanov čaká v úvode náročný program. Sezónu začnú v Trnave, v treťom kole nastúpia na ihrisku Žiliny. „Máme síce náročný žreb, ale pevne verím, že dobrou organizáciou hry dokážeme vytvoriť kvalitný základ pre celú sezónu,“ doplnil Hudec. Hráči sa po krátkom voľne vrátili podľa realizačného tímu v dobrom fyzickom stave. „Úprimne, čakal som, že chalani budú po voľne vyzerať o niečo horšie. Nechceli sme ísť hneď do veľkej záťaže, prvý tréning splnil svoj účel,“ povedal asistent trénera Pavol Farkaš.
Najbližšie týždne budú zamerané najmä na kondičnú a silovú prípravu. Skaličanov čaká aj viacero dvojfázových tréningov. Realizačný tím zároveň pokračuje v skladaní kádra. „Máme rozpracovaných ešte niekoľko ďalších mien. Budú nejaké príchody aj odchody, ale myslím si, že to jednoducho patrí k futbalu,“ prezradil Hudec.
Súčasťou prípravy bude aj séria zápasov proti slovenským a českým súperom. „Prípravné zápasy budeme využívať na to, aby sme na ihrisku videli veci, ktoré nacvičujeme v tréningovom procese. Hlavným cieľom je čo najlepšie sa nachystať na ligu a správne načasovať formu na začiatok sezóny,“ dodal Farkaš V Skalici si uvedomujú dôležitosť dobrého vstupu do súťaže. „Vieme, aká náročná bola jar, keď sme prakticky neustále hrali pod tlakom. Tomu sa chceme vyhnúť. Potrebujeme od začiatku podávať kvalitné výkony a pretaviť ich aj do bodových ziskov,“ uzavrel Farkaš.
„V kabíne sme si povedali najmä to, že Skalica ide už do svojej piatej ligovej sezóny. Bol by som veľmi rád, aby bola táto sezóna z nášho pohľadu čo najpokojnejšia. Chceme získať čo najviac bodov už počas jesennej časti a zachytiť úvod súťaže,“ uviedol hlavný tréner Roman Hudec podľa webstránky mfkskalica.sk. V jeho realizačnom tíme nenastali žiadne zmeny.
Skaličanov čaká v úvode náročný program. Sezónu začnú v Trnave, v treťom kole nastúpia na ihrisku Žiliny. „Máme síce náročný žreb, ale pevne verím, že dobrou organizáciou hry dokážeme vytvoriť kvalitný základ pre celú sezónu,“ doplnil Hudec. Hráči sa po krátkom voľne vrátili podľa realizačného tímu v dobrom fyzickom stave. „Úprimne, čakal som, že chalani budú po voľne vyzerať o niečo horšie. Nechceli sme ísť hneď do veľkej záťaže, prvý tréning splnil svoj účel,“ povedal asistent trénera Pavol Farkaš.
Najbližšie týždne budú zamerané najmä na kondičnú a silovú prípravu. Skaličanov čaká aj viacero dvojfázových tréningov. Realizačný tím zároveň pokračuje v skladaní kádra. „Máme rozpracovaných ešte niekoľko ďalších mien. Budú nejaké príchody aj odchody, ale myslím si, že to jednoducho patrí k futbalu,“ prezradil Hudec.
Súčasťou prípravy bude aj séria zápasov proti slovenským a českým súperom. „Prípravné zápasy budeme využívať na to, aby sme na ihrisku videli veci, ktoré nacvičujeme v tréningovom procese. Hlavným cieľom je čo najlepšie sa nachystať na ligu a správne načasovať formu na začiatok sezóny,“ dodal Farkaš V Skalici si uvedomujú dôležitosť dobrého vstupu do súťaže. „Vieme, aká náročná bola jar, keď sme prakticky neustále hrali pod tlakom. Tomu sa chceme vyhnúť. Potrebujeme od začiatku podávať kvalitné výkony a pretaviť ich aj do bodových ziskov,“ uzavrel Farkaš.
Káder Skalice na začiatku letnej prípravy:
Hráči: Mário Hollý, Adam Križan, Patrick Karhan, Lukáš Šimko, Martin Černek, Samuel Suľa, Adam Ravas, Petr Pudhorocký, Martin Mášik, Roman Potočný, Levan Nonikashvili, Erik Daniel, Damián Bariš, Michal Gulíšek, Maurizio Maccorig, Oliver Podhorin, Martin Nagy, Adam Morong, Michal Ranko, Lukas Leginus, Tomáš Smejkal
Brankári: Martin Junas, Michal Hornáček, Šimon Beňa
Pripoja sa k tímu neskôr: Philip Obinna Onyedika, Peter Guinari, Erik Riška
Prípravné zápasy MFK Skalica:
sobota 27. júna Zlín – Skalica, miesto: český Spytihněv o 10.00 hodine
streda 1. júla Sigma Olomouc – Skalica
sobota 4. júla Skalica - Petržalka
piatok 10. júla Spartak Trnava – Skalica (dvojzápas)
sobota 18. júla 1.FC Slovácko - MFK Skalica. Generálka na ligu
Hráči: Mário Hollý, Adam Križan, Patrick Karhan, Lukáš Šimko, Martin Černek, Samuel Suľa, Adam Ravas, Petr Pudhorocký, Martin Mášik, Roman Potočný, Levan Nonikashvili, Erik Daniel, Damián Bariš, Michal Gulíšek, Maurizio Maccorig, Oliver Podhorin, Martin Nagy, Adam Morong, Michal Ranko, Lukas Leginus, Tomáš Smejkal
Brankári: Martin Junas, Michal Hornáček, Šimon Beňa
Pripoja sa k tímu neskôr: Philip Obinna Onyedika, Peter Guinari, Erik Riška
Prípravné zápasy MFK Skalica:
sobota 27. júna Zlín – Skalica, miesto: český Spytihněv o 10.00 hodine
streda 1. júla Sigma Olomouc – Skalica
sobota 4. júla Skalica - Petržalka
piatok 10. júla Spartak Trnava – Skalica (dvojzápas)
sobota 18. júla 1.FC Slovácko - MFK Skalica. Generálka na ligu