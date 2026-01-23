< sekcia Šport
Skalica otočila šláger v Žiari nad Hronom, na čele má 4-bodový náskok
Martin doma zdolal Dubnicu 4:1 a upevnil si tretiu priečku.
Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - Hokejisti Skalice zdolali v šlágri 37. kola Tipos SHL Žiar nad Hronom 3:2 po predĺžení. Líder súťaže zavítal na ľad druhého mužstva tabuľky a musel dobiehať dvojgólové manko. Sekundu pred koncom druhej tretiny však znížil Richard Nemec a na 2:2 vyrovnal v tretej tretine počas oslabenia Roman Jurák. Záhoráci následne dokázali v predĺžení streliť víťazný gól zásluhou Lukáša Kubu. Na čele majú pred Žiarom štvorbodový náskok a aj zápas k dobru.
Martin doma zdolal Dubnicu 4:1 a upevnil si tretiu priečku. Dva body za nováčikom sú Levice a aj Humenné. Levičania si poradili s Novými Zámkami 7:4. Humenné viedlo doma nad Detvou už 5:0 a aj napriek štyrom gólom hostí v druhej tretine si pripísalo tri body. Topoľčany vyhrali nad poslednou Trnavou 5:1 a dosiahli tak tretie víťazstvo za sebou.
Martin doma zdolal Dubnicu 4:1 a upevnil si tretiu priečku. Dva body za nováčikom sú Levice a aj Humenné. Levičania si poradili s Novými Zámkami 7:4. Humenné viedlo doma nad Detvou už 5:0 a aj napriek štyrom gólom hostí v druhej tretine si pripísalo tri body. Topoľčany vyhrali nad poslednou Trnavou 5:1 a dosiahli tak tretie víťazstvo za sebou.
Tipos SHL - 37. kolo:
MHA Martin - TSS GROUP Dubnica 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Góly: 23. Melcher (Babka, Uram), 27. Fujerík (Thomka, Markovič), 42. Nauš (Rešetár), 58. Ligas - 25. Pangelov-Juldašev (Hovorka). Rozhodovali: Smrek, Valo - Tvrdoň, Rehák, vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1616 divákov
HK ‘95 Považská Bystrica - HC BIT markets TEBS Bratislava 5:4 (3:1, 2:2, 0:1)
Góly: 3. Beták (Zemko, Ferenyi), 8. Štefánik (Rojko, Hrenák), 17. Beták (Zemko, Nahálka), 27. Zemko (Fereneyi, Beták), 35. Ferenyi (Beták, Zemko) - 19. Karaffa (F. Dej, Hamráček), 24. Petráš (Kršák), 33. Černák (Fatul, Buc), 47. Černák (Šramatý). Rozhodovali: Lauff, Moller - Ďuraš, Ščurka, vylúčení: 7:5 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 237 divákov
HC MUŠLA Topoľčany - HK Gladiators Trnava 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Góly: 7. Lušňák (Matej, Štefanka), 10. Ožvald (Janča, Lušňák), 38. Bystričan (Piačka, Kuboš), 40. Lušňák (Ožvald, Ejem), 54. Ružek (Benko, Piačka) - 44. Haščič (Holovič, Jamrich). Rozhodovali: Zelený, Adamec - Mižík, Haringa, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 523 divákov
HC Nové Zámky - HK TAM Levice 4:7 (1:3, 2:4, 1:0)
Góly: 10. Korím (Molnár, Štrauch), 21. Štrauch, 22. Vaverčák (Kodhaj, White), 55. Kodhaj (White, Melicher) - 7. Sobotka (Hlinka), 8. Telcov (Slovák, P. Svitana), 15. Telcov (Slovák, P. Svitana), 24. Telcov (Pač, R. Svitana), 28. Carey (Stevens, Králik) 34. Slovák (P. Svitana, Pač), 36. Chlepčok (Sobotka). Rozhodovali: Magušin, Fridrich - Moravčík, Kováčik, vylúčení: 3:1 na 2 min., navyše: R. Svitana (Levice) 5+DKZ za pichnutie, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 472 divákov
HK Žiar nad Hronom - HK Skalica 2:3pp (0:0, 2:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 29. Babeliak (Magdolen, Stupka), 30. Jakubík (Hraško, Faith) - 40. Nemec (Darcy, Jurík), 50. Jurák, 64. Kuba (Obdržálek, Urban). Rozhodovali: Rojík, Bachúrik - Hanko, Drblík, vylúčení: 5:7 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 1307 divákov
HC 19 Humenné - HK Detva 5:4 (3:0, 2:4, 0:0)
Góly: 1. Vrábeľ (Žitný, Zekucia), 11. Šachvorostov (Krajňák, Cibák), 12. Synák (Linet, Pulščák), 22. Krajňák (Žitný, Šachvorostov), 25. Novota (Borov, Pulščák) - 26. Bormanis (Kalousek, Sergjenko), 28. Stahoň (Petran, Majerčík), 35. Bormanis (Novota, Stahoň), 40. Šechný (Hajnik, Kalousek). Rozhodovali: Bogdaň, Valach - Riš, Ševčík, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 742 divákov
MHA Martin - TSS GROUP Dubnica 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Góly: 23. Melcher (Babka, Uram), 27. Fujerík (Thomka, Markovič), 42. Nauš (Rešetár), 58. Ligas - 25. Pangelov-Juldašev (Hovorka). Rozhodovali: Smrek, Valo - Tvrdoň, Rehák, vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1616 divákov
HK ‘95 Považská Bystrica - HC BIT markets TEBS Bratislava 5:4 (3:1, 2:2, 0:1)
Góly: 3. Beták (Zemko, Ferenyi), 8. Štefánik (Rojko, Hrenák), 17. Beták (Zemko, Nahálka), 27. Zemko (Fereneyi, Beták), 35. Ferenyi (Beták, Zemko) - 19. Karaffa (F. Dej, Hamráček), 24. Petráš (Kršák), 33. Černák (Fatul, Buc), 47. Černák (Šramatý). Rozhodovali: Lauff, Moller - Ďuraš, Ščurka, vylúčení: 7:5 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 237 divákov
HC MUŠLA Topoľčany - HK Gladiators Trnava 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Góly: 7. Lušňák (Matej, Štefanka), 10. Ožvald (Janča, Lušňák), 38. Bystričan (Piačka, Kuboš), 40. Lušňák (Ožvald, Ejem), 54. Ružek (Benko, Piačka) - 44. Haščič (Holovič, Jamrich). Rozhodovali: Zelený, Adamec - Mižík, Haringa, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 523 divákov
HC Nové Zámky - HK TAM Levice 4:7 (1:3, 2:4, 1:0)
Góly: 10. Korím (Molnár, Štrauch), 21. Štrauch, 22. Vaverčák (Kodhaj, White), 55. Kodhaj (White, Melicher) - 7. Sobotka (Hlinka), 8. Telcov (Slovák, P. Svitana), 15. Telcov (Slovák, P. Svitana), 24. Telcov (Pač, R. Svitana), 28. Carey (Stevens, Králik) 34. Slovák (P. Svitana, Pač), 36. Chlepčok (Sobotka). Rozhodovali: Magušin, Fridrich - Moravčík, Kováčik, vylúčení: 3:1 na 2 min., navyše: R. Svitana (Levice) 5+DKZ za pichnutie, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 472 divákov
HK Žiar nad Hronom - HK Skalica 2:3pp (0:0, 2:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 29. Babeliak (Magdolen, Stupka), 30. Jakubík (Hraško, Faith) - 40. Nemec (Darcy, Jurík), 50. Jurák, 64. Kuba (Obdržálek, Urban). Rozhodovali: Rojík, Bachúrik - Hanko, Drblík, vylúčení: 5:7 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 1307 divákov
HC 19 Humenné - HK Detva 5:4 (3:0, 2:4, 0:0)
Góly: 1. Vrábeľ (Žitný, Zekucia), 11. Šachvorostov (Krajňák, Cibák), 12. Synák (Linet, Pulščák), 22. Krajňák (Žitný, Šachvorostov), 25. Novota (Borov, Pulščák) - 26. Bormanis (Kalousek, Sergjenko), 28. Stahoň (Petran, Majerčík), 35. Bormanis (Novota, Stahoň), 40. Šechný (Hajnik, Kalousek). Rozhodovali: Bogdaň, Valach - Riš, Ševčík, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 742 divákov