Skalica prehrala v Košiciach, Hollého opätovný skrat bude mať dohru
Skaličania čakajú na ligové víťazstvo od 20. septembra, keď doma zdolali Košice 1:0.
Autor TASR
Košice 8. februára (TASR) - Futbalisti MFK Skalica si skomplikovali boj o záchranu v Niké lige, keď v prvom zápase jarnej časti prehrali na ihrisku tabuľkového suseda FC Košice 1:3. Trénera Romana Hudeca nepotešil okrem výsledku ani stredopoliar Mário Hollý, ktorý sa vrátil do zostavy po trojmesačnom treste od Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ), no po dvoch žltých kartách v priebehu niekoľkých sekúnd v zápase predčasne skončil.
Hollý nehral súťažný zápas od 27. septembra, keď po zápase v Michalovciach (0:2) dostal dodatočný trest od DK SFZ. Tá mu zakázala činnosť na tri mesiace za fyzické napadnutie asistenta rozhodcu Patrika Kmeca. Došlo k nemu ešte v prvom polčase mimo hracej plochy. Skaličania dohrali jesennú časť bez Hollého, ktorého tréner Hudec nasadil v Košiciach od 46. minúty.
Prvýkrát mu vrásky na čele spôsobil v 70. minúte, keď v šestnástke fauloval Dávida Galloviča a Roman Čerepkai z následnej penalty zvýšil náskok Košíc na 3:0. Hostia vďaka pokutovému kopu Romana Potočného ožili, no prišla 84. minúta a v nej ďalší skrat Hollého. Počas prerušenej hry, keď sa pozornosť sústredila na ošetrovaného brankára domácich Kevina Dabrowského, mu hlavný rozhodca Ivan Kružliak udelil v rýchlom slede dve žlté a teda aj červenú kartu po nemiestnom slovnom ataku. „Doteraz stál pre svoju nezmyselnú hlúposť a teraz chytí dve žlté karty za pár sekúnd. Také niečo sa nemôže stávať. Vybavili sme si to, ostane to v kabíne. Samozrejme, bude to mať dohru,“ netajil tréner Hudec.
Skaličania čakajú na ligové víťazstvo od 20. septembra, keď doma zdolali Košice 1:0. Odvtedy odohrali 11 zápasov, v ktorých získali iba štyri body za remízy. Na predposledné Košice strácajú po vzájomnom súboji štyri body. „Prehrali sme, nezískali sme body a teraz ich musíme získať niekde inde. Musíme sa prebrať, pretože takto to ďalej nepôjde. Prvý polčas sme prespali, pritom vieme, o čo hráme. Keby sme za stavu 0:2 strelili gól, možno by domáci znervózneli, ale na keby sa nehrá a dopadlo to tak, ako to dopadlo,“ skonštatoval Potočný, ktorý uvažoval pred svojou penaltou strategicky: „Skúsil som to dať do prostriedku brány. Myslel som si, že v takom dôležitom momente brankár skočí do niektorej zo strán. A aj skočil,“ poznamenal „Potok“.
