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Skalica prehrala v Považskej Bystrici a na Humenné stráca 8 bodov
Na Záhorákov sa bodovo dotiahol tretí Martin, Rytieri zdolali TEBS Bratislava 5:4 po samostatných nájazdoch.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Hokejisti Skalice prehrali v stredajšom stretnutí Tipos SHL na ľade Považskej Bystrice 1:2 po predĺžení. Po 17. kole tak strácajú z druhej priečky na vedúce Humenné už osem bodov.
Považská Bystrica potvrdila zlepšenú formu, dosiahla tretie víťazstvo za sebou a z 12. pozície zaostáva za jedenástou Trnavou už len o štyri body. Výhru domácich zariadil dvoma gólmi Peter Melcher, ktorý strelil víťazný gól v 45. sekunde extra času.
Na Záhorákov sa bodovo dotiahol tretí Martin, Rytieri zdolali TEBS Bratislava 5:4 po samostatných nájazdoch. V rozstrele rozhodol skúsený Tomáš Záborský. Na štvrtej priečke zostala Dubnica, ktorá deklasovala Trnavu 8:1. Naďalej sa trápia Topoľčany, ktoré nestačili na domáci Žiar nad Hronom (1:4) a zapísali si už siedmu prehru v rade.
Považská Bystrica potvrdila zlepšenú formu, dosiahla tretie víťazstvo za sebou a z 12. pozície zaostáva za jedenástou Trnavou už len o štyri body. Výhru domácich zariadil dvoma gólmi Peter Melcher, ktorý strelil víťazný gól v 45. sekunde extra času.
Na Záhorákov sa bodovo dotiahol tretí Martin, Rytieri zdolali TEBS Bratislava 5:4 po samostatných nájazdoch. V rozstrele rozhodol skúsený Tomáš Záborský. Na štvrtej priečke zostala Dubnica, ktorá deklasovala Trnavu 8:1. Naďalej sa trápia Topoľčany, ktoré nestačili na domáci Žiar nad Hronom (1:4) a zapísali si už siedmu prehru v rade.
Tipos SHL - 17. kolo :
Rytieri Martin – HC TEBS Bratislava 5:4 pp a sn (3:1, 0:1, 1:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 4. Babka (Fafrák), 6. Vybiral (Jakubík, Paulíny), 20. Barto (Fujerík, Jakubík), 55. Thomka (Pacalaj, Jakubík), rozh. nájazd Záborský – 17. Beták (Petras, Štajnoch), 32. Petráš (Beták, Pilát), 45. Preisinger (Dej, Lupták), 52. Dej (Lupták, Preisinger). Rozhodovali: Baca, Jobbágy – Tvrdoň, Ševčík, vylúčení: 4:8 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1012 divákov.
Rytieri Martin: Bernát – Rusina, Burzík, Nátny, Chatrnúch, Pacalaj, Jakubík, Myšiak, Šušoliak – Križan, Viedenský, Záborský – Paulíny, Barto, Fafrák – Vaňo, Fujerík, Vybiral – Thomka, Babka, Nauš
HC TEBS Bratislava: Andrisík – Petras, Štajnoch, Novajovský, Bereš, Bajza, Král, Lušňák, Petráš, Jasenec – Lupták, Dej, Preisinger – Beták, Petráš, Pilát – Ürge, Hasaj, Mikulec
Rytieri Martin – HC TEBS Bratislava 5:4 pp a sn (3:1, 0:1, 1:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 4. Babka (Fafrák), 6. Vybiral (Jakubík, Paulíny), 20. Barto (Fujerík, Jakubík), 55. Thomka (Pacalaj, Jakubík), rozh. nájazd Záborský – 17. Beták (Petras, Štajnoch), 32. Petráš (Beták, Pilát), 45. Preisinger (Dej, Lupták), 52. Dej (Lupták, Preisinger). Rozhodovali: Baca, Jobbágy – Tvrdoň, Ševčík, vylúčení: 4:8 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1012 divákov.
Rytieri Martin: Bernát – Rusina, Burzík, Nátny, Chatrnúch, Pacalaj, Jakubík, Myšiak, Šušoliak – Križan, Viedenský, Záborský – Paulíny, Barto, Fafrák – Vaňo, Fujerík, Vybiral – Thomka, Babka, Nauš
HC TEBS Bratislava: Andrisík – Petras, Štajnoch, Novajovský, Bereš, Bajza, Král, Lušňák, Petráš, Jasenec – Lupták, Dej, Preisinger – Beták, Petráš, Pilát – Ürge, Hasaj, Mikulec
HK '95 Považská Bystrica – HK Skalica 2:1 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 5. Melcher (Linet), 61. Melcher (Pišoja, Linet) – 28. Obdržálek (Urban, Jurík). Rozhodovali: Fridrich, Synek – Kočkár, Krajč, vylúčení: 1:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 384 divákov.
HK 95 Považská Bystrica: Valent – Omelka, L. Ďurkech, J. Ďurkech, Pišoja, Sluka, Zlocha, Nikmon, Gachulinec – Rehák, Štefánik, Kubala – Antonov, Linet, Melcher – Synák, Ligas, Rojko – Židek, Pobežal, Belic
HK Skalica: Valluš – Špaček, Kubíček, Filip, Urban, Škápik, Janík, Rakický – Obdržálek, Jurík, Berisha – Zálešák, Jakubík, Kuba – Kalousek, Búlik, Kotvan – Jedliček, Janča, Kalčik
Góly: 5. Melcher (Linet), 61. Melcher (Pišoja, Linet) – 28. Obdržálek (Urban, Jurík). Rozhodovali: Fridrich, Synek – Kočkár, Krajč, vylúčení: 1:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 384 divákov.
HK 95 Považská Bystrica: Valent – Omelka, L. Ďurkech, J. Ďurkech, Pišoja, Sluka, Zlocha, Nikmon, Gachulinec – Rehák, Štefánik, Kubala – Antonov, Linet, Melcher – Synák, Ligas, Rojko – Židek, Pobežal, Belic
HK Skalica: Valluš – Špaček, Kubíček, Filip, Urban, Škápik, Janík, Rakický – Obdržálek, Jurík, Berisha – Zálešák, Jakubík, Kuba – Kalousek, Búlik, Kotvan – Jedliček, Janča, Kalčik
HK Detva – HK Levice 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)
Góly: 54. Plančár (Sládok, Čunderlík), 60. Ďaloga (Mészároš, Gabor) – 4. Král (Pösinger, Socha), 7. Král (L. Pánik, Sobotka), 47. Pösinger, 48. Voronin (Lašš, Svitana) Rozhodovali: Valach, Jurčiak – Moravčík, Drblík, vylúčení: 8:6 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 234 divákov.
HK Detva: Krnáč – Sládok, Pozsár, Hraško, Škultéty, Zorvan, Mészároš, Lorincz, Rais – Ďaloga, Gabor, Sedliačik – Ragan, Kylnar, Sokoli – Paučík, Čunderlík, Plančár – Kubáš, Žíroš, Dobiš
HK Levice: Gadžiev – Ligas, Voronin, Gellen, Biba, Socha, L. Pánik, Lezzani, Fungáč – Telcov, Slovák, Sisik – Lašš, Svitana, Králik – Sobotka, Král, Pösinger – Ďuriš, Rubin, Ozimák
Góly: 54. Plančár (Sládok, Čunderlík), 60. Ďaloga (Mészároš, Gabor) – 4. Král (Pösinger, Socha), 7. Král (L. Pánik, Sobotka), 47. Pösinger, 48. Voronin (Lašš, Svitana) Rozhodovali: Valach, Jurčiak – Moravčík, Drblík, vylúčení: 8:6 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 234 divákov.
HK Detva: Krnáč – Sládok, Pozsár, Hraško, Škultéty, Zorvan, Mészároš, Lorincz, Rais – Ďaloga, Gabor, Sedliačik – Ragan, Kylnar, Sokoli – Paučík, Čunderlík, Plančár – Kubáš, Žíroš, Dobiš
HK Levice: Gadžiev – Ligas, Voronin, Gellen, Biba, Socha, L. Pánik, Lezzani, Fungáč – Telcov, Slovák, Sisik – Lašš, Svitana, Králik – Sobotka, Král, Pösinger – Ďuriš, Rubin, Ozimák
HK Žiar nad Hronom – HC MUŠLA Topoľčany 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Góly: 7. Rajčan (Krajči, Brumerčík), 9. Klíma (Čulík, Hudec), 50. Klíma (Urbánek, Glazkov), 59. V. Fekiač (N. Gašpar, Urbánek) – 48. Barcík (Danielčák). Rozhodovali: Kalina, Rojík – Fekete, Hanko, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 678 divákov.
HK Žiar nad Hronom: Petrík – Pristach, Glazkov, Čulík, J. Halama, Krajči, Baláži, B. Šťastný, Palaj – Urbánek, V. Fekiač, N. Gašpar – Lopušan, T. Klíma, D. Hudec – Rajčan, M. Brumečík, Višnevskij – M. Žiak, M. Rajnoha, J. Lašák ml.
HC MUŠLA Topoľčany: Irsák (9. Mirt) – Ejem, Babrusev, Bystričan, Kuboš, Hruška, M. Benko, Šuranyi, Štrbaň – A. Barcík, Bodnár, Danielčák – Piačka, Hurtaj, Ružek – Géci, Habermann, Šimončič – Bajzík, M. Kohút, A. Matej
Góly: 7. Rajčan (Krajči, Brumerčík), 9. Klíma (Čulík, Hudec), 50. Klíma (Urbánek, Glazkov), 59. V. Fekiač (N. Gašpar, Urbánek) – 48. Barcík (Danielčák). Rozhodovali: Kalina, Rojík – Fekete, Hanko, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 678 divákov.
HK Žiar nad Hronom: Petrík – Pristach, Glazkov, Čulík, J. Halama, Krajči, Baláži, B. Šťastný, Palaj – Urbánek, V. Fekiač, N. Gašpar – Lopušan, T. Klíma, D. Hudec – Rajčan, M. Brumečík, Višnevskij – M. Žiak, M. Rajnoha, J. Lašák ml.
HC MUŠLA Topoľčany: Irsák (9. Mirt) – Ejem, Babrusev, Bystričan, Kuboš, Hruška, M. Benko, Šuranyi, Štrbaň – A. Barcík, Bodnár, Danielčák – Piačka, Hurtaj, Ružek – Géci, Habermann, Šimončič – Bajzík, M. Kohút, A. Matej
TSS Group Dubnica – HK Gladiators Trnava 8:1 (4:0, 0:1, 4:0)r
Góly: 5. Plochotnik (Bezúch, Legalin), 13. Jakúbek (Švec), 13. Plochotnik (Bezúch, Legalin), 16. Suchý (Mikula, Maruna), 43. Tybor, 45. Maruna (Mikula, Suchý), 46. Bezúch (Plochotnik), 57. Legalin (Bezúch) – 35. Jurák (Stupka, Dosek). Rozhodovali: Valo, Bogdaň – Junák, Ščurka, vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 380 divákov.
TSS Group Dubnica: Lackovič – Hovorka, Roman, Bečár, Kršák, Kupec, Nahalka, Janík, Ďurina – Jakúbek, Švec, Tybor – Legalin, Plochotnik, Bezúch – Maruna, Mikula, Gergel – Szabo, Strážovec, Suchý
HK Gladiators Trnava: Hollý (16. - 46. Vereš) - Scheuer, Dosek, Volkov, Drgoň, Haborák, Dedík, Kušnier – Stupka, Jurák, Kupka – Suľovský, Holovič, Surový – Saloň, Mamonov, Klapica – Bottán, Michajlov, Achberge
Góly: 5. Plochotnik (Bezúch, Legalin), 13. Jakúbek (Švec), 13. Plochotnik (Bezúch, Legalin), 16. Suchý (Mikula, Maruna), 43. Tybor, 45. Maruna (Mikula, Suchý), 46. Bezúch (Plochotnik), 57. Legalin (Bezúch) – 35. Jurák (Stupka, Dosek). Rozhodovali: Valo, Bogdaň – Junák, Ščurka, vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 380 divákov.
TSS Group Dubnica: Lackovič – Hovorka, Roman, Bečár, Kršák, Kupec, Nahalka, Janík, Ďurina – Jakúbek, Švec, Tybor – Legalin, Plochotnik, Bezúch – Maruna, Mikula, Gergel – Szabo, Strážovec, Suchý
HK Gladiators Trnava: Hollý (16. - 46. Vereš) - Scheuer, Dosek, Volkov, Drgoň, Haborák, Dedík, Kušnier – Stupka, Jurák, Kupka – Suľovský, Holovič, Surový – Saloň, Mamonov, Klapica – Bottán, Michajlov, Achberge