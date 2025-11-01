< sekcia Šport
Skalica remizovala s Ružomberkom 0:0
Skalica bola po väčšinu času aktívnejšia, ale napokon nemusela získať pred vlastnými fanúšikmi ani bod.
Autor TASR,aktualizované
Skalica 1. novembra (TASR) - Duel 13. kola futbalovej Niké ligy medzi MFK Skalica a MFK Ružomberok sa skončil bezgólovou remízou. Pre domácich to bolo piate stretnutie za sebou, v ktorom nedokázali bodovať naplno. V tabuľke sú na 11. pozícii s 12 bodmi. Hostia zaznamenali druhú remízu za sebou, s rovnakým počtom nazbieraných bodov sú na deviatej priečke.
Skalica bola po väčšinu času aktívnejšia, ale napokon nemusela získať pred vlastnými fanúšikmi ani bod. V 84. minúte sa podarilo skórovať hosťujúcemu Chobotovi, ale systém VAR odvolal jeho gól pre ofsajd. Preto sa súboj tímov z druhej polovice tabuľky skončil napokon deľbou bodov.
David Oulehla, tréner MFK Skalica: „Pre nás je výsledok sklamaním, pretože v celom zápase sme boli lepším tímom. Dvakrát sme trafili žrď, mali sme v zápase dosť dobrých situácií vo finálnej fáze, ale niekde tam chýbala občas ešte väčšia presnosť, lepšia prihrávka, niekedy možno aj trochu šťastia. Kombinačne sme prevýšili súpera, zaslúžili sme si vyhrať, ale futbal nám to zase nedal.“
Ondřej Smetana, tréner MFK Ružomberok: „Zápas sa mi nehodnotí dobre, domáci nás prevýšili a boli nebezpečnejším tímom, ale hlavne aj v emócií, nasadení a pohybe nás trápili celý zápas. Vedeli sme, aké prostredie nás tu čaká, aké sme s nimi odohrali predchádzajúce zápasy, a to bolo niečo, na čom sme to chceli postaviť. Vychádzať z kompaktu, počkať si na naše situácie, ktorých malo byť viacej, bohužiaľ nebolo a odvážame si bod, ktorý musíme brať.“
Niké liga - 13. kolo:
MFK Skalica - MFK Ružomberok 0:0
Rozhodovali: Benedik - Pacár, Hrebeňák, 473 divákov.
Skalica: Junas – Gaži, Podhorin, Šuver, L. Šimko – Mášik, M. Nagy (33. Ravas), Morong (83. Seitz), Bariš, E. Daniel – Švec (71. Fábry).
Ružomberok: Ťapaj – Endl, Köstl, Král – Gomola (46. Fila), Múdry (72. Luterán), Grygar, Bačík (72. Chobot), Selecký (87. Slávik) – Chrien, Tučný (46. Šašinka)
