Skalica remizovala so Žilinou 1:1

MFK Skalica - MŠK Žilina 1:1 (1:1)



Góly: 1. Smékal - 29. Javorček. Rozhodovali: Dohál - Hrmo, Bobko, ŽK: Gaži, Podhorin - Iľko, Essomba, 707 divákov.



Skalica: Luksch - Krčík, Hradecký, Podhorin, Černek - Nagy, Hollý (80. Mášik) - Morong, Haša (71. Sobczyk), Gaži (71. Matějov) – Smékal (89. Ranko)

Žilina: Belko - Leitner, Jaššo, Ndjeungoue - Bari (85. Hubočan), Sauer, Adang, Javorček - Bille (65. Nsona), Jambor, Iľko (77. Essombe)

FC Košice - FK Železiarne Podbrezová 0:0



Rozhodovali: Kráľovič - Bednár, Zemko, bez kariet. 2253 divákov



Košice: Figueiredo - Fabiš, Šindelář, Kružliak, Innocenti, Petrák (62. Qose) - Faško (90. Sovič), Greššák (46. Davis), Gallovič - Medved, Obounet (74. Jones)

Podbrezová: Rehák - Bartoš, Bakaša, Grešák (9. Oravec) - Kováčik, Bajo, Paraj, Chyla (69. Markovič) - Galčík (46. Kabongo), Sanusi (84. Okunola) - Assinor

MFK Zemplín Michalovce - MFK Ružomberok 0:1 (0:1)



Góly: 45.+1. Boďa (z 11 m). Rozhodovali: Kišš - Roszbeck, Halíček, ŽK: Danko, Veremiejev, Bahi, Arevalo, Adekunle - Chrien, Mojžiš, Lavrinčík, 849 divákov.



Michalovce: Frelih - Šimko, Dzocenidze, Volanakis, Veremiejev (46. Bahi) - Šimamura, Karasiuk (70. Žofčák), Danko (62. Ramos) - Marcin, Arevalo (75. Adekunle), Jánošík (62. Niarchos)

Ružomberok: Frühwald - Gabriel, Malý, Mojžiš - Luterán, Lavrinčík, Zsigmund, Selecký - Hladík (73. Gerec), Boďa (64. Chobot), Chrien (82. Múdry)

Michalovce 17. februára (TASR) - Futbalisti Skalice remizovali v sobotňajšom zápase 20. kola Niké ligy so Žilinou 1:1 Hostia tak nedokázali zvíťaziť tretíkrát v sérii a na druhej priečke tabuľky strácajú na vedúci Slovan deväť bodov.Skaličania sa dostali do vedenia už v úvodnej minúte, keď Daniel Smékal dostal ideálnu prienikovú prihrávku od Mária Hollého a nezaváhal. "" vyrovnali po polhodine hry, prvýkrát v sezóne rozvlnil sieť Dominik Javorček. Onedlho mohli Skaličania opäť viesť, ale presnú hlavičku Smékala brankár Ľubomír Belko vytesnil na roh. V druhom polčase mali viac šancí Skaličania, no strely Alexa Sobczyka a ani v úplnom závere kapitána Martina Nagya sa medzi tri žrde nezmestili.Futbalisti FC Košice remizovali v sobotňajšom zápase 20. kola Niké ligy a FK Železiarne Podbrezová 0:0. Košičania sú v tabuľke naďalej na 10. mieste, na ktorom majú 13 bodov. Podbrezová poskočila na priebežné 6. miesto pred Dunajskú Stredu, ktorú v nedeľu čaká duel v Trnave.Košičania nastúpili s cieľom získať prvé jarné body a v 12. minúte boli blízko ku gólu, ale Gallovičova pohotová strela nezaskočila brankára Reháka. Prvý polčas priniesol vyrovnaný futbal, v ktorom diváci videli iba minimum gólových príležitostí. V 25. minúte sa Assinor dostal k zakončeniu z protiútoku, ale trafil iba konštrukciu košickej bránky. Gól nepriniesla ani šanca Baja po chybe Innocentiho v závere prvého polčasu.Podobný obraz hry mal aj druhý polčas a v jeho úvode útočník Obounet minul bránku. V 72. minúte bola Podbrezová blízko ku gólu, no Kabongovu strelu po prieniku vyrazil pohotový brankár Figueiredo. Obe defenzívy pracovali dostatočne dôsledne až do konca zápasu a nepustili súpera do výraznejšej šance.Futbalisti Ružomberka zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 20. kola Niké ligy na pôde Michaloviec 1:0. Jediný gól duelu dal tesne pred polčasovou prestávkou Martin Bóďa z pokutového kopu. Liptáci triumfovali v troch z uplynulých štyroch stretnutí a patrí im 8. miesto s mankom päť bodov na šiestu Podbrezovú, ktorá drží poslednú priečku zaisťujúcu účasť v skupine o titul.Ružomberčania potrebujú v boji o postup do prvej šestky bodovať naplno a tak sa aj na pôde súpera pustili od úvodu do útočenia. Spočiatku však narazili na kvality brankára Žigu Freliga, ktorý v prvej desaťminútovke zneškodnil šance Martina Chriena i Jána Hladíka. Skóre však mohli otvoriť aj domáci, keď v 21. minúte hlavičkoval smerom na bránu Matúš Marcin, no brankár Tomáš Frühwald loptu do siete nepustil. Gól tak padol až v nadstavení prvého polčasu, keď faul Vladyslava Veremejeva na Hladíka potrestal z bieleho bodu Bóďa. Aj po zmene strán mal viac práce Frelih, no zneškodnil aj veľkú šancu Štefana Gabriela v 48. min. Liptáci tesný náskok v závere ustrážili.