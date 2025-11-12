< sekcia Šport
Skalica si poradila s Detvou 3:2
Skalica sa posunula na 4. miesto.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Hokejisti MHA Martin vyhrali v stredajšom zápase 17. kola Slovenskej hokejovej ligy nad HK Gladiators Trnava 5:3. V neúplnej tabuľke poskočili na prvé miesto, Trnava je dvanásta a posledná spomedzi tímov druhej najvyššej súťaže – za ňou figuruje v tabuľke len slovenská „osemnástka“. Na štvrté miesto sa posunula Skalica, ktorá si poradila 3:2 s deviatou Detvou.
Tipos SHL - 17. kolo:
HK Skalica - HK Detva 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Góly: 14. Frídel (Nemec, Obdržálek), 29. Šátek (Barcík, Fungáč), 59. Jurík (Obdržálek, Jurák) - 30. Kalousek (Jamrich, Petran), 54. Danielčák. Rozhodovali: Fridrich, Adamec - Lepieš, Mižík, vylúčení: 1:2, 720 divákov
MHA Martin - HK Gladiators Trnava 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)
Góly: 14. Jakubík (Barto, Fafrák), 36. Paulíny, 39. Stročka (Burzík, Siakeľ), 47. Barto (Jakubík), 60. Fafrák (Barto) - 16. Surový (Haščič), 17. Antonov (Holovič, Múčka), 26. Antonov (Múčka, Holovič). Rozhodovali: Valo, Moller - Olle, Drblík, vylúčení: 6:4, presilovky a oslabenia: 1:0, 1198 divákov
