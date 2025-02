Skalica si v 20. kole poradila s Ružomberkom, Trnava remizovala s DAC

Hlasy po zápase:



David Oulehla, tréner MFK Skalica: "Veľmi ťažký zápas, pre nás bola výhoda prvého streleného gólu. Ja dnes musím pochváliť defenzívnu činnosť celého tímu, pretože hostia mali v prvom polčase sľubnú situáciu, kde Souček mohol vyrovnať. Dali sme prvý gól, mali sme zápas v polohe, v ktorej sme chceli, za stavu 1:0 sme tam mali veľa nebezpečných prechodových fáz smerom hore, ale nedokázali sme to dotiahnuť do strely. Zápas sme mohli rozhodnúť aj na 2:0 i v priebehu druhého polčasu, to sa nám nepodarilo, takže to bola do konca zápasu dráma."







Norbert Hrnčár, tréner MFK Ružomberok. "Dostali sme rýchly gól, z nášho pohľadu išlo o vlastný gól zo situácie, ktorá nebola vôbec nebezpečná. Samozrejme, mal vplyv na ďalší priebeh zápasu. Potom sme sa snažili, viac sme v zápase ožili, ale finálna fáza bola z našej strany nulová. Boli sme málo agresívni v šestnástke, málo dôrazní, najmä v ťažkých priestoroch. Preto sme boli aj málo nebezpeční a súper to svojou súbojovosťou a dôslednosťou ukopal a ustrážil."





Niké liga - 20. kolo:



FC Spartak Trnava – FK DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (0:0)



Góly: 73. Paur – 89. Andzouana. Rozhodovali Kružliak – Straka, Roszbeck, ŽK: Jureškin, Ďuriš, Paur – Trusa, Dukanovič, 4302 divákov



Spartak: Frelih – Holík, Štetina, Ujlaky, Jureškin – Zeljkovič – Daniel, Ofori (83. Bukata), Kratochvíl, Azango (69. Paur) – Ďuriš (90+. Procházka)



DAC: Popovič – Kapanadze (77. Yapi), Kačaraba, Brunetti, Andzouana – Tuboly, Bajo – Trusa (65. Dukanovič), Herc (77. Sylla), Ramadan (89. Dimun) – Barišič



Hlasy po zápase:



Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Ťažký a vyrovnaný zápas, obe mužstvá boli na seba dobre pripravené, hralo sa v pressingovom móde. Niekedy a hlavne v prvom polčase viazla kombinácia, pretože sa mužstvá dobre napádali, hrali často jeden na jedného, kľúčoví hráči sa nepresadzovali ani na jednej strane. Po zmene strán sa zápas rozbehol, prišli nepremenené penalty na oboch stranách. Snažili sme sa niečo zmeniť a vyšlo to, išli sme do vedenia, mali sme zápas, kde sme chceli mať. Veľká škoda sledu chýb pri inkasovanom góle, nakoniec je remíza spravodlivým vyústením. Kľúč k trom bodom sme mali na svojej strane, jednak tým, že oni nedali penaltu a potom sme kopali jedenástku my a jednak tým, že vediete krátko pred koncom a inkasujete. Škoda, že sme to neuhrali a nepripísali sme si veľmi dôležité tri body, ale ideme ďalej."







Branislav Fodrek, tréner Dunajskej Stredy: "V prvom polčase sme boli aktívnejším tímom, aj keď sme neboli nebezpeční, chýbala nám väčšia odvaha v útočnej zóne, ale ani domáci nemali šance. Po zmene strán sa to rozbehlo, bolo to ako na hojdačke, pre diváka to bol zaujímavý zápas. Škoda, že sme nešli do vedenia z penalty, Barišič svoju šancu tiež nepremenil. Inkasovali sme po našej chybe. Som rád, že mužstvo to nevzdalo a napokon sme aspoň vyrovnali. Proti Trnave je ťažké hrať, keď sú vo vedení, dostávajú málo gólov. Chceli sme vyhrať, ale vzhľadom na priebeh druhého polčasu musíme byť spokojní aj s bodom, remíza je zaslúžená."



Trnava 16. februára (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v nedeľnom zápase 20. kola Niké ligy s DAC 1904 Dunajská Streda 1:1. Trnava stratila body po predchádzajúcich štyroch ligových víťazstvách a zostala v tabuľke tretia. Dunajská Streda získala v krajskom derby cenný bod v boji o prvú šestku, patrí jej štvrtá priečka. Oba tímy nepremenili pokutový kop.Prvý polčas veľa šancí nepriniesol, veci sa začali diať až po zmene strán. Najprv v 51. minúte Štetina fauloval v pokutovom území Andzouanu, ten však nariadenú jedenástku nepremenil. Krátko na to zahral v šestnástke rukou Bajo a penaltu mala aj Trnava. Ďurišovi však strelu vyrazil Popovič na brvno. Andeli sa dočkali v 73. minúte, keď si striedajúci Paur narazil s Ďurišom a technickou strelou nedal brankárovi Dunajskej Stredy šancu na zákrok. DAC vyrovnal v 89. minúte, Ramadan vyslal pasom do šestnástky Andzouanu, loptu nezachytili brániaci Štetina ani vybiehajúci Frelih, Andzouana prihral pred odkrytú bránku Barišičiovi a ten pohodlne vyrovnal na konečných 1:1.