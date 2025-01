Skalica so šiestym triumfom za sebou, Prešov vyhral v Trnave 6:1

hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Leo Gudas, hlavný tréner HK Skalica: "Bol to veľmi koncentrovaný výkon od všetkých hráčov. Výnimkou bola druhá tretina, v ktorej sme sa dopustili zbytočných vylúčení a museli sme zvládnuť viaceré oslabenia. Inak sme mali zápas pod kontrolou."



Stanislav Gron, asistent trénera HC TEBS Bratislava: "Dnes sme ťahali za kratší koniec. Súper bol podstatne lepší po všetkých stránkach."

Roman Kukumberg, hlavný tréner HK Gladiators Trnava: "Dnes to bol veľmi ťažký zápas. Nastúpili sme doň s tromi útokmi a len štyrmi obrancami. Napriek oklieštenej zostave sme sa v prvej tretine výkonnostne držali súpera. A prvá tretina bola z našej strany aj vydarená. Zápas sa zlomil takmer v polovici, po udelení samostatného nájazdu v prospech Prešova."



Marek Zagrapan, asistent trénera HC Prešov: "Prvá tretina bola dnes vyrovnaná a napriek výsledku sme si museli víťazstvo tvrdo odpracovať. Za tri body sme vďační."

Dušan Kobeľa, asistent trénera HK STEEL TEAM Trebišov: "Po náročnom programe sme sa na tento zápas dobre pripravili. Vedeli sme, že nás čaká nepríjemný súper a presne takto to aj vyzeralo. Chýbal nám gólik. V druhej tretine to bolo z jednej strany na druhú. Nakoniec sa nám podarilo vyrovnať v presilovke a teší ma, že sme rozhodli v predĺžení."



Peter Kopecký, asistent trénera TSS GROUP Dubnica: "Vstup do zápasu sme mali zlý. Upozorňovali sme, že na nás vybehnú, a tak sa aj stalo. Potom sme to herne vyrovnali a podarilo sa nám streliť aj šťastný gól. Mali sme málo streleckých pokusov a chýba nám aj efektivita v zakončení. Súper vyrovnal v presilovke a po našom hlúpom faule v predĺžení rozhodol."

Góly: 3. Kotvan (Mikúš, Jurák), 24. Jurík (Jurák, Novák), 25. Legalin (Hujsa, Kubát), 33. Stupka (Hujsa, Legalin), 42. Kotvan (Hujsa, Legalin), 49. Jurák (Kotvan, Mikúš) - 45. Hanula (Géci, Samadov). Rozhodcovia: Mĺkvy, Krist - Vystavil, Drblík, vylúčení: 6:6 na 2 min, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 1053 divákov.Skalica: Vojvoda - Urban, Novák, Bíly, Škápik, Polák, Janík, Duban - Kuba, Jurík, Obdržálek - Stupka, Hujsa, Legalin - Kotvan, Jurák, Mikúš - Podolinský, Búlik, ŠátekBratislava: Julínek - Fabuš, Vidovič, Ličko, Haborák, Volkov, Innanmaa, Kremncký, Szabó - Záhradník, Jakubík, Včelka - Liniaev, Fungáč, Zold - Bodnár, Géci, Lachkovič - Hanula, Sulík, SamadovGóly: 20. Kadyrov (Ferenyi, Janík) - 4. Horvát (Frič, Chalupa), 28. Peresunko (t.s.), 34. Krajňák (Haščák, Hamráček), 45. Haščák (Krajňák, Hamráček), 57. Novota, 58. Gáll (Greš, Suja). Rozhodcovia: Hlinka, Adamec - Zelený, Fekete, vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 204 divákov.Trnava: Vereš - Jerofejevs, Špaček, Kadyrov, Janík - Ferenyi, Holovič, Ožvald - Antonov, Petráš, Trubač - Sabo, Kohút, JobekPrešov: Ovečka - Glazkov, Nátny, Cibák, Semaňák, Gáll, Pulščák, Greš, Horváth - Jokeľ, Suja, Peresunko - Chalupa, Frič, Horvát - Haščák, Krajňák, Hamráček - Havadej, Novota, PaločkoGóly: 58. Babeliak (Pavúk), 62. Przygodzki (Štrauch) - 37. Lopušan (Trška). Rozhodcovia: Korba, Kalina - Tvrdoň, Uličný, vylúčení: 2:7 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 350 divákov.Trebišov: Jurčák - Štec, Valečko, Soveľ, Pavúk, Marcinko, Nemec, Komorovský, Droppa - Kylnar, Przygodzki, Štrauch - Babeliak, Romanov, Khismatullin - I. Novák, Gabriel, Škvarek - Z. Novák, BarnaDubnica: Lietava - E. Švec, Trška, Szabo, Burzík, Harvánek, Hřebíček - Tybor, Hovorka, Haščič - Pobežal, J. Švec, Šišovský - Lopušan, Ďuriš, Nemček - Mrázek, Haščák, FeranecGóly: 2. Korím (Bajza, Ferkodič), 13. Ferkodič (Chrenko, Korím), 34. Kupka (Alapuranen, Korím), 43. Sobotka (Bartakovics, Svitana) - 21. Lušňák (Nahálka, Král), 26. Lušňák (Nahálka, Zlocha), 49. Rufati (Jakubec, L. Ďurkech), 52. Lušňák (Král, Nahálka), 54. Král (Lušňák, Nauš). Rozhodcovia: Synek, Fridrich - Tvrdoň, Nosek, vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0.Levice: Krasanovský - Frídel, Maarnela, Štefanka, Hlinka, Bajza, Korím - Bartakovics, Svitana, Sobotka - Králik, Kupka, Alapuranen - Ferkodič, Chrenko, Nemec - Gellen, Pohl, MelicherPovažská Bystrica: Baculák (13. Maťovčík) - Nahálka, M. Zaťko, Meszároš, Omelka, L. Ďurkech, Scheuer, Špánik - Nauš, Král, Lušňák - Jakubec, J. Zlocha, Tománek - Sádecký, Rufati, BelicMartin Baran, hlavný tréner HK TAM Levice: "Ťažko hodnotiť zápas, keď v ňom dvakrát vediete o dva góly a nakoniec prehráte. Myslím si, že rozhodlo to, že za stavu 4:2 sme mali dve čisté šance, ktoré sme nepremenili a súper znížil v presilovke. Potom sme spravili dve hrubé individuálne chyby v obrane, keď sme neposlali puk do stredného pásma a hostia to potrestali."Jakub Ručkay, hlavný tréner HK ‘95 Považská Bystrica: "V prvom rade by som chcel povedať, že mužstvo ukázalo charakter. Prišli sme bez ôsmich hráčov základnej zostavy a hrali sme na tri päťky proti mladíkom z Levíc, ktorí tiež nepodali zlý výkon. Dnes bolo na našej strane trochu štastíčka, ale oddreli sme si to. Chalanom som vravel, že si víťazstvo veľmi cením, pretože s takým počtom hráčov sa zápasy často nevyhrávajú. Vrátili sa nám chlapci z Univerziády, ktorým to dáme vyžrať, a budeme pracovať ďalej na tom, aby sa nám darilo."Góly: 28. Surový (Jamrich, Chlepčok), 54. Čunderlík (Tavi, Mešár), rozh. nájazd: Živický - 16. Pišoja (Ragan, Toma), 29. Linet (Pišoja, Safaraleev). Rozhodcovia: Lesay, Valo - Hanko, Kollár, vylúčení: 6:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 289 divákov.Detva: Gajan - Kaštánek, Zorvan, Petran, Lopejský, Račko, Mešár - Chlepčok, Jamrich, Surový - Čunderlík, Klíma, Tavi - Živický, Šechný, M. Hudec - Kalamár, Križan, HukelHumenné: Hurčík - Jansons, Ťavoda, Jacko, Pišoja, Zekucia, Knižka, J. Hudec, Šimon - Vaško, Vrábeľ, Vaculik - Safaraleev, Toma, Borov - Sokoli, Linet, Ragan