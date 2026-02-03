< sekcia Šport
VIDEO: Skalica splnila ciele v príprave, Hudec: Zostup si nepripúšťame
Skalica sa po jesennej časti nachádza na poslednej priečke tabuľky Niké ligy, keď získala 13 bodov za 2 víťazstvá a 7 remíz.
Autor TASR
Skalica 3. februára (TASR) - Futbalisti MFK Skalica sa v zimnej príprave na jarnú časť Niké ligy naučili vyhrávať. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal hlavný tréner Roman Hudec, ktorý zároveň uviedol, že v tíme si vypadnutie z najvyššej slovenskej súťaže nepripúšťajú. Takisto vyjadril spokojnosť s plnením cieľov aj pohybmi v kádri.
Skalica sa po jesennej časti nachádza na poslednej priečke tabuľky Niké ligy, keď získala 13 bodov za 2 víťazstvá a 7 remíz. Na konte má 9 prehier, čo nie je najviac v súťaži, ale aj pre neschopnosť dotiahnuť vyrovnané duely do víťazného konca stráca na predposledné Košice bod. Práve víťaznú mentalitu chcel 39-ročný kormidelník vštepiť svojim zverencom v zimnej príprave.
„V príprave sme si dali niekoľko cieľov. Jedným z nich bolo, aby sme zlepšili samotnú organizáciu hry. Druhým cieľom bolo, aby sme sa naučili vyhrávať, nakoľko Skalica počas jarnej časti prehrala veľmi veľakrát o gól, čo sme chceli zmeniť a zvrátiť na našu stranu, čo sa nám okrem posledného prípravného zápasu podarilo. Čiže v tomto smere sme spokojní. Ďalším cieľom bolo, že sme chceli urobiť správny skauting. Vedeli sme, že nemáme čas na experimenty, preto sme chceli ísť do overených hráčov. Priniesli sme skúseného Branislava Niňaja, Lukáša Fabiša v dobrom veku a dvoch chlapcov do ofenzívy. Jedného od Michala Gašparíka z Górniku Zabrze a druhého na hrotovú pozíciu, ktorý bol vyskautovaný Slaviou Praha. Čiže si myslím, že v tomto smere sa nám podarilo naplniť ciele,“ uviedol Hudec na tlačovej konferencii, ktorej záznam uverejnil klub na sociálnej sieti.
Okrem 31-ročného stopéra Niňaja z Podbrezovej a 27-ročného pravého obrancu Fabiša z českej druholigovej Jihlavy prišli na Záhorie aj dvaja mladí legionári. Nigérijský 20-ročný krídelník Abbati Abdullah predtým pôsobil v poľskom Górniku Zabrze a 19-ročný útočník Philip Onyedika sa rozlúčil s českým druholigistom Viktoria Žižkov. „Po zrelej úvahe s trénermi a vedením sme sa rozhodli pre niektoré kroky, ktoré sme vyhodnotili a myslíme si, že budú správe, pokiaľ ide o pohyby v kabíne. Opustili nás Marek Fábry, Sean Seitz a Marek Švec. A jednu zmenu ešte riešime. Dotiahli sme dvoch obrancov a dvoch ofenzívnych hráčov. Je možné, že ešte nejakí hráči prídu, ale všetko je to v štádiu riešenia. O konkrétnych menách zatiaľ určite hovoriť nebudeme, ale jedná sa o jedného hráča do ofenzívy a možno jedného ešte do defenzívy,“ doplnil k zmenám v kádri generálny manažér Lukáš Varga.
So zimnými pohybmi panuje v Skalici spokojnosť. „Ako aj celá príprava, tak aj prestupové okno bolo krátke. Pracovali sme s tým už od posledného jesenného zápasu, niektorých hráčov sme mali rozpracovaných a čakali sme len na ich príchody. Jeden transfer sa nám trošku dlhšie ťahal, ale myslím si, že sme v tomto smere dopadli dobre. Voľby číslo jeden, ktoré sme si vyhliadli, sme sem nakoniec aj dotiahli, čiže s týmto sme veľmi spokojní,“ dodal Varga. Skalica odštartuje svoje ťaženie v jarnej časti Niké ligy v sobotu 7. februára o 15.30 h dôležitým duelom v Košiciach. Následne do konca základnej časti privíta Michalovce a Trenčín, medzitým sa predstaví v Dunajskej Strede.
„V kabíne sa o tom pravidelne bavíme, že nikto z nás, či už z realizačného tímu alebo z hráčskej kabíny, nechce mať tú nálepku, že Skalica vypadne. To si nepripúšťame. Vieme, že nás čaká 14 kôl, boj o 14 bodov. Vieme, že nebudú ideálne terény, ale že to bude o boji, a preto vieme, že potrebujeme rozdielové výkony, či už na úrovni jednotlivca alebo herného výkonu družstva,“ pokračoval tréner Hudec, ktorý prevzal vedenie tímu 1. decembra 2025. Vo funkcii nahradil Čecha Davida Oulehlu a v závere jesennej časti zaznamenal s mužstvom remízu 1:1 s Komárnom na domácej pôde a prehru 0:2 v Trnave.
„Kabína je charakterná. Organizácia hry sa zlepšila a musím chalanov pochváliť za to, ako pracovali, či už v tréningovom procese alebo v prípravných zápasoch. Išli na morálku, na dno svojich síl. Mali sme pozitívne skóre a zvládli sme zápasy do pozitívnej nálady pre nás. A naučili sme sa vyhrávať, čo je pre nás základ,“ dodal Hudec. Posledný tím priebežnej tabuľky Niké ligy má za sebou vydarenú zimnú prípravu, v ktorej zdolal Slovácko 2:1, Zlín 3:1, Zlaté Moravce 2:1 a Prostějov 2:0. V generálke podľahol 1:5 B-tímu Baníka Ostrava.
„Každý je odhodlaný dokázať, že nepatríme tam, kde sme, teda na poslednú priečku. Myslím si, že to bolo vidieť v príprave, na tréningoch bolo vidieť odhodlanie. Kabína spolupracuje dobre, noví chalani zapadli bez problémov a myslím si, že to ukážeme v jarnej časti. Dúfam, že budeme zbierať body, aby to viedlo k tomu, že uvidíme Skalicu aj budúci rok v Niké lige,“ vyhlásil kapitán MFK Skalica Oliver Podhorin.
Skalica sa po jesennej časti nachádza na poslednej priečke tabuľky Niké ligy, keď získala 13 bodov za 2 víťazstvá a 7 remíz. Na konte má 9 prehier, čo nie je najviac v súťaži, ale aj pre neschopnosť dotiahnuť vyrovnané duely do víťazného konca stráca na predposledné Košice bod. Práve víťaznú mentalitu chcel 39-ročný kormidelník vštepiť svojim zverencom v zimnej príprave.
„V príprave sme si dali niekoľko cieľov. Jedným z nich bolo, aby sme zlepšili samotnú organizáciu hry. Druhým cieľom bolo, aby sme sa naučili vyhrávať, nakoľko Skalica počas jarnej časti prehrala veľmi veľakrát o gól, čo sme chceli zmeniť a zvrátiť na našu stranu, čo sa nám okrem posledného prípravného zápasu podarilo. Čiže v tomto smere sme spokojní. Ďalším cieľom bolo, že sme chceli urobiť správny skauting. Vedeli sme, že nemáme čas na experimenty, preto sme chceli ísť do overených hráčov. Priniesli sme skúseného Branislava Niňaja, Lukáša Fabiša v dobrom veku a dvoch chlapcov do ofenzívy. Jedného od Michala Gašparíka z Górniku Zabrze a druhého na hrotovú pozíciu, ktorý bol vyskautovaný Slaviou Praha. Čiže si myslím, že v tomto smere sa nám podarilo naplniť ciele,“ uviedol Hudec na tlačovej konferencii, ktorej záznam uverejnil klub na sociálnej sieti.
Okrem 31-ročného stopéra Niňaja z Podbrezovej a 27-ročného pravého obrancu Fabiša z českej druholigovej Jihlavy prišli na Záhorie aj dvaja mladí legionári. Nigérijský 20-ročný krídelník Abbati Abdullah predtým pôsobil v poľskom Górniku Zabrze a 19-ročný útočník Philip Onyedika sa rozlúčil s českým druholigistom Viktoria Žižkov. „Po zrelej úvahe s trénermi a vedením sme sa rozhodli pre niektoré kroky, ktoré sme vyhodnotili a myslíme si, že budú správe, pokiaľ ide o pohyby v kabíne. Opustili nás Marek Fábry, Sean Seitz a Marek Švec. A jednu zmenu ešte riešime. Dotiahli sme dvoch obrancov a dvoch ofenzívnych hráčov. Je možné, že ešte nejakí hráči prídu, ale všetko je to v štádiu riešenia. O konkrétnych menách zatiaľ určite hovoriť nebudeme, ale jedná sa o jedného hráča do ofenzívy a možno jedného ešte do defenzívy,“ doplnil k zmenám v kádri generálny manažér Lukáš Varga.
So zimnými pohybmi panuje v Skalici spokojnosť. „Ako aj celá príprava, tak aj prestupové okno bolo krátke. Pracovali sme s tým už od posledného jesenného zápasu, niektorých hráčov sme mali rozpracovaných a čakali sme len na ich príchody. Jeden transfer sa nám trošku dlhšie ťahal, ale myslím si, že sme v tomto smere dopadli dobre. Voľby číslo jeden, ktoré sme si vyhliadli, sme sem nakoniec aj dotiahli, čiže s týmto sme veľmi spokojní,“ dodal Varga. Skalica odštartuje svoje ťaženie v jarnej časti Niké ligy v sobotu 7. februára o 15.30 h dôležitým duelom v Košiciach. Následne do konca základnej časti privíta Michalovce a Trenčín, medzitým sa predstaví v Dunajskej Strede.
„V kabíne sa o tom pravidelne bavíme, že nikto z nás, či už z realizačného tímu alebo z hráčskej kabíny, nechce mať tú nálepku, že Skalica vypadne. To si nepripúšťame. Vieme, že nás čaká 14 kôl, boj o 14 bodov. Vieme, že nebudú ideálne terény, ale že to bude o boji, a preto vieme, že potrebujeme rozdielové výkony, či už na úrovni jednotlivca alebo herného výkonu družstva,“ pokračoval tréner Hudec, ktorý prevzal vedenie tímu 1. decembra 2025. Vo funkcii nahradil Čecha Davida Oulehlu a v závere jesennej časti zaznamenal s mužstvom remízu 1:1 s Komárnom na domácej pôde a prehru 0:2 v Trnave.
„Kabína je charakterná. Organizácia hry sa zlepšila a musím chalanov pochváliť za to, ako pracovali, či už v tréningovom procese alebo v prípravných zápasoch. Išli na morálku, na dno svojich síl. Mali sme pozitívne skóre a zvládli sme zápasy do pozitívnej nálady pre nás. A naučili sme sa vyhrávať, čo je pre nás základ,“ dodal Hudec. Posledný tím priebežnej tabuľky Niké ligy má za sebou vydarenú zimnú prípravu, v ktorej zdolal Slovácko 2:1, Zlín 3:1, Zlaté Moravce 2:1 a Prostějov 2:0. V generálke podľahol 1:5 B-tímu Baníka Ostrava.
„Každý je odhodlaný dokázať, že nepatríme tam, kde sme, teda na poslednú priečku. Myslím si, že to bolo vidieť v príprave, na tréningoch bolo vidieť odhodlanie. Kabína spolupracuje dobre, noví chalani zapadli bez problémov a myslím si, že to ukážeme v jarnej časti. Dúfam, že budeme zbierať body, aby to viedlo k tomu, že uvidíme Skalicu aj budúci rok v Niké lige,“ vyhlásil kapitán MFK Skalica Oliver Podhorin.
výsledky MFK Skalica v príprave:
1. FC Slovácko – MFK Skalica 1:2
MFK Skalica – FC Zlín 3:1
MFK Skalica – FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble 2:1
MFK Skalica – 1. SK Prostějov 2:0
FC Baník Ostrava „B“ – MFK Skalica 5:1
aktuálny káder MFK Skalica:
brankári: Martin Junas, Erik Riška, Šimon Beňa
obrancovia: Oliver Podhorin, Mario Šuver, Martin Černek, Adam Gaži, Lukáš Šimko, Peter Guinari, Michal Ranko, Samuel Suľa, Maurizio Macorig, Branislav Niňaj, Lukáš Fabiš
stredopoliari: Erik Daniel, Martin Nagy, Damián Bariš, Martin Mášik, Mário Hollý, Tomáš Smejkal, Adam Morong, Petr Pudhorocký, Adam Ravas, Lukas Leginus, Abbati Abdullahi
útočníci: Roman Potočný, Philip Onyedika
zmeny v kádri MFK Skalica:
príchody: Branislav Niňaj (FK Železiarne Podbrezová), Lukáš Fabiš (FC Vysočina Jihlava), Abbati Abdullahi (Górnik Zabrze), Philip Onyedika (FK Viktoria Žižkov)
odchody: Marek Fábry (OFK Dynamo Malženice), Sean Seitz (Eintracht Trier), Marek Švec (Hertha Wels)
1. FC Slovácko – MFK Skalica 1:2
MFK Skalica – FC Zlín 3:1
MFK Skalica – FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble 2:1
MFK Skalica – 1. SK Prostějov 2:0
FC Baník Ostrava „B“ – MFK Skalica 5:1
aktuálny káder MFK Skalica:
brankári: Martin Junas, Erik Riška, Šimon Beňa
obrancovia: Oliver Podhorin, Mario Šuver, Martin Černek, Adam Gaži, Lukáš Šimko, Peter Guinari, Michal Ranko, Samuel Suľa, Maurizio Macorig, Branislav Niňaj, Lukáš Fabiš
stredopoliari: Erik Daniel, Martin Nagy, Damián Bariš, Martin Mášik, Mário Hollý, Tomáš Smejkal, Adam Morong, Petr Pudhorocký, Adam Ravas, Lukas Leginus, Abbati Abdullahi
útočníci: Roman Potočný, Philip Onyedika
zmeny v kádri MFK Skalica:
príchody: Branislav Niňaj (FK Železiarne Podbrezová), Lukáš Fabiš (FC Vysočina Jihlava), Abbati Abdullahi (Górnik Zabrze), Philip Onyedika (FK Viktoria Žižkov)
odchody: Marek Fábry (OFK Dynamo Malženice), Sean Seitz (Eintracht Trier), Marek Švec (Hertha Wels)